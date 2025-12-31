Denné zhrnutie: Americké indexy mierne oslabujú na konci roka

- Wall Street končí rok miernou korekciou. Nasdaq klesá o 0,3 %, S&P 500 o 0,4 % a Dow Jones taktiež o 0,4 %. Dnešná obchodná seansa je posledná v roku a uzavrie sa skôr než obvykle.
- CME Group už druhýkrát v krátkom čase zvýšila maržové požiadavky na futures kontrakty na zlato, striebro, platinu a paládium. Zmeny nadobudnú platnosť po uzavretí stredajšej seansy a sú reakciou na zvýšenú volatilitu s cieľom obmedziť špekulatívnu aktivitu.
- Na trhu s drahými kovmi prebieha korekcia. Zlato klesá o 0,20 % na 4 330 USD za uncu, striebro oslabuje o 5 % na 72,20 USD, platina stráca 5,2 % na úroveň 2 055 USD a paládium klesá o 0,77 % na 1 600 USD za uncu.
- Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol minulý týždeň na najnižšiu úroveň za posledný mesiac – 199 000, pričom analytici očakávali 220 000. Napriek tomu zostáva trh práce slabý a miera nezamestnanosti je najvyššia za viac ako štyri roky.
- Zásoby ropy v USA klesli omnoho viac, než sa očakávalo, čo mierne podporilo ceny ropy. Naopak, zásoby benzínu a destilátov vzrástli výrazne nad očakávania, čo naznačuje slabší dopyt po rafinovaných palivách. Celkovo údaje vysielajú zmiešaný signál pre ropný trh.
- Trh s kryptomenami zažíva zmiešanú korekciu. Bitcoin klesá o 0,5 % a obchoduje sa okolo 88 000 USD, zatiaľ čo Ethereum rastie o 0,4 % a testuje úroveň 2 980 USD, čo naznačuje pretrvávajúcu nerozhodnosť na trhu.
Denné zhrnutie: Obrovské zisky amerických indexov úplne vymazané
Tri trhy, ktoré treba sledovať budúci týždeň (02.01.2026)
US Open: Silný začiatok nového roka pre Nasdaq! 🚀
BREAKING: Americký decembrový index PMI vo výrobe zostal na 51,8; pokles z novembrových 52,2 📌
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.