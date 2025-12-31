Akcie Corcept Therapeutics sa prepadli po odmietnutí kľúčového lieku FDA

Akcie spoločnosti Corcept Therapeutics Incorporated (NASDAQ: CORT) dnes zaznamenali prudký prepad o viac ako 50 % po tom, čo americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) vydal Complete Response Letter k žiadosti o schválenie hlavného experimentálneho lieku relacorilant. FDA uviedla, že predložené klinické údaje neboli dostatočné na preukázanie priaznivého pomeru prínosov a rizík, čo vyvolalo silný predajný tlak.
Počas obchodovania sa cena akcií dostala na úrovne viac než o polovicu nižšie ako predchádzajúci záver, pričom spoločnosť v priebehu jedného dňa stratila značnú časť svojej trhovej hodnoty. Išlo o jeden z najväčších jednodenných poklesov v histórii firmy.
Čo znamená odmietnutie relacorilantu
Relacorilant patril medzi najdôležitejšie projekty spoločnosti. Ide o selektívny modulátor kortizolu, ktorý mal zmierňovať negatívne účinky nadbytku kortizolu pri obmedzení hormonálnych vedľajších účinkov. Okrem hlavnej indikácie bol skúmaný aj pri ďalších vážnych ochoreniach vrátane niektorých typov rakoviny.
Rozhodnutie FDA poukazuje na zložitosť schvaľovania hormonálnych terapií. Spoločnosť plánuje ďalšie rokovania s regulačným úradom, aby si ujasnila požiadavky na doplňujúce klinické údaje. Časový harmonogram aj finančné náklady však zostávajú nejasné.
Trhová reakcia a pohľad investorov
Dnešný prepad patril medzi najvýraznejšie pohyby na trhu a potvrdil vysokú volatilitu biotechnologického sektora. Investori prehodnocujú krátkodobé vyhliadky spoločnosti, pričom pozornosť sa sústreďuje na ďalší vývoj klinických programov a regulačný postup. Budúce ocenenie spoločnosti bude závisieť od schopnosti reagovať na požiadavky regulačných orgánov alebo posilniť hodnotu prostredníctvom iných produktov a indikácií. Zdroj: xStation5
Profil spoločnosti a strategický kontext
Corcept Therapeutics sa zameriava na vývoj a komercializáciu liekov pre endokrinné a metabolické ochorenia. Medzi jej schválené produkty patrí liek Korlym, určený na liečbu hyperglykémie spojenej s hyperkortizolizmom. Spoločnosť zároveň pokračuje vo výskume v oblasti onkológie a ďalších terapeutických segmentov.
Pred dnešným poklesom sa akcie Corceptu počas roka pohybovali v širokom cenovom rozpätí, čo odrážalo kombináciu optimizmu a typickej volatility biotechnologických akcií.
