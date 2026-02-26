Americký dolár posilňuje, pod tlakom sú EUR/USD, striebro aj Bitcoin 📉

Americký dolár dnes patrí medzi najsilnejšie meny, podporený solídnymi dátami z amerického trhu práce a dodatočne aj rastom cien ropy. V reakcii na toto makroekonomické prostredie sú pod výrazným tlakom striebro aj Bitcoin. Bitcoin klesol pod 67 000 USD, zatiaľ čo striebro sa stiahlo k 87 USD za uncu po tom, čo včera prvýkrát od začiatku februára testovalo úrovne nad 90 USD za uncu. EUR/USD oslabuje takmer o 0,3 %.
Bitcoin, striebro (D1)
Striebro opäť reagovalo poklesom po otestovaní technicky významnej oblasti 90–91 USD za uncu z pohľadu price action. Silnejší medvedí impulz by mohol cenu stlačiť pod 50-dňový EMA (oranžová línia) a v extrémnom scenári naznačiť aj návrat k úrovni 70 USD za uncu. Naopak návrat nad 90 USD je momentálne kľúčovou úlohou pre býkov.
Zdroj: xStation5
Bitcoin po nedávnych poklesoch konsoliduje v úzkom pásme medzi 60 000 a 70 000 USD. Včerajší test hornej hranice tejto konsolidácie skončil víťazstvom predajcov, čo podčiarkuje štrukturálnu slabosť kryptomenového trhu.
Zdroj: xStation5
EUR/USD (H1)
Menový pár eurodolár dnes obnovil silný klesajúci impulz a klesol na 1,1775 z včerajšej úrovne 1,1827.
Zdroj: xStation5
