Denné zhrnutie: Polovodiče, americký dolár a ropa tlačia Wall Street nadol

- Európske indexy uzavreli mierne pozitívnu seansu; DAX aj britský FTSE mierne posilnili, zatiaľ čo francúzsky CAC 40 pridal 0,7 %. V Spojených štátoch však rekordné kvartálne výsledky Nvidia nestačili na podporu širšieho optimizmu. Technologický Nasdaq 100 klesá o 1,4 % a S&P 500 stráca 0,7 %. Americký dolár po solídnych dátach z trhu práce posilňuje a EUR/USD oslabuje o viac než 0,3 %.
- V polovodičovom sektore sledujeme plošné poklesy; akcie Nvidia strácajú viac než 5,5 % a Broadcom takmer 6 %. Big Tech sa taktiež obchoduje v červených číslach, výnimkou je Meta Platforms. V segmente softvéru a IT služieb boli počiatočné zisky vymazané. Akcie letecko-obranné spoločnosti Heico klesajú o viac než 10 %, keď investori reagovali na rastúce zadlženie a slabšiu ziskovosť divízie Electronic Technologies Group – napriek 14 % medziročnému rastu tržieb a prekonaniu odhadu zisku na akciu.
- Sezónne očistený počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni končiacom 21. februára 212 tisíc. Ide o nárast o 4 tisíce oproti revidovanej predchádzajúcej hodnote, no stále pod konsenzom Dow Jones na úrovni 215 tisíc. Štvortýždňový kĺzavý priemer vzrástol len o 750 na 220 250. Pokračujúce žiadosti (s týždňovým oneskorením) klesli o 31 tisíc na 1,833 milióna. Dáta naznačujú pravdepodobnú dlhšiu pauzu v cykle uvoľňovania menovej politiky Fedu.
- Ropné futures rastú v dôsledku neistoty ohľadom výsledku rokovaní medzi USA a Iránom. Iránske štátne médiá uviedli, že úrady nebudú súhlasiť s odvozom obohateného uránu z územia Iránu, zatiaľ čo Spojené štáty naďalej presadzujú „maximalistické“ požiadavky vrátane zastavenia prevádzky v kľúčových lokalitách, ako sú Natanz a Isfahán. Omán skôr označil rokovania za konštruktívne, pričom rozhovory majú pokračovať.
- Podľa EIA klesli zásoby zemného plynu v USA o 52 miliárd kubických stôp, oproti predchádzajúcemu poklesu o 50 mld. a 144 mld. v predminulom týždni. Futures na americký plyn Henry Hub (NATGAS) oslabujú takmer o 2,4 %.
- Portál Semafor s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou uviedol, že Stripe momentálne nezvažuje ponuku na prevzatie PayPal (PYPL.US). Správa vyvolala prudký výpredaj akcií platobného giganta, ktoré v poslednom období ťažili zo špekulácií o možnej akvizícii ako z „odrazového mostíka“ po výrazných stratách a podporovali nádeje investorov na prevzatie s výraznou prémiou voči aktuálnej valuácii.
Zdroj: xStation5
Práve sa stalo: Útok na Irán a dopady na ekonomiku a finančné trhy
Denné zhrnutie: Začiatok konca dezinflácie?
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (27.02.2026)
Pšenica na najvyššej úrovni za 8 mesiacov 📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.