📉 US100 stráca 2 %

Sentiment na amerických akciových trhoch je dnes slabý. Hlavným katalyzátorom výpredaja je veľmi silná výsledková správa spoločnosti Nvidia, po ktorej futures kontrakt na Nasdaq 100 (US100) klesá o viac než 2 %. Silné výsledky nestačili na vyvolanie širšej nákupnej vlny a polovodičový sektor dnes oslabuje.
Okrem Nvidia strácajú takmer všetky ostatné tituly z Big Tech, výnimkou sú iba Microsoft a Meta Platforms. Je zrejmé, že ani zlepšený sentiment v sektore softvéru a IT nestačí na obrat proti predajnému tlaku na Wall Street. Akcie spoločností Broadcom, Taiwan Semiconductor, ASML, Applied Materials a Lam Research klesajú. Naopak nedávno výrazne vypredané tituly ako Salesforce, Intuit, Accenture, CrowdStrike a ServiceNow dnes rastú.
Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň mierne vzrástol, no zostáva v historickom pásme, čo naznačuje, že zamestnávatelia sa aj napriek pomalšiemu tempu náboru stále vyhýbajú výraznejšiemu prepúšťaniu. Sezónne očistené nové žiadosti dosiahli za týždeň končiaci 21. februára 212 tis., čo predstavuje nárast o 4 tisíce oproti smerom nahor revidovanému údaju z predchádzajúceho týždňa, pričom hodnota zostáva pod konsenzom Dow Jones na úrovni 215 tis.
Na báze štvortýždňového kĺzavého priemeru vzrástol počet žiadostí len o 750 na 220 250. Pokračujúce žiadosti (zverejňované s týždňovým oneskorením) klesli o 31 tisíc na 1,833 mil. Dáta naznačujú pravdepodobné predĺženie pauzy v uvoľňovaní menovej politiky Fedu, čo ďalej zaťažuje trhový sentiment.
US100 (H1 interval)
Kontrakt sa dnes vracia pod 200- a 50-periodický exponenciálny kĺzavý priemer a klesá pod psychologickú hranicu 25 000 bodov.
Zdroj: xStation5
