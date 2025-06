Apple masívne presúva export iPhonov

Spoločnosť Foxconn, hlavný dodávateľ spoločnosti Apple, medzi marcom a májom odoslala 97 % všetkých iPhonov exportovaných z Indie priamo do Spojených štátov, čo predstavuje prudký nárast oproti priemeru 50,3 % v roku 2024. Podľa colných údajov, ktoré má agentúra Reuters k dispozícii, ide o zásadnú zmenu v exportnej stratégii spoločnosti Apple, ktorá sa snaží minimalizovať vplyv vysokých amerických ciel na tovary z Číny.

V máji dosiahol vývoz iPhonov z Indie do USA takmer 1 miliardu dolárov, pričom v marci to bolo dokonca rekordných 1,3 miliardy dolárov. Za prvých päť mesiacov tohto roka tak hodnota vývozu z Indie do USA dosiahla 4,4 miliardy dolárov, čo už prekonáva celoročný objem za rok 2024.

Tento vývoj prichádza v čase, keď americký prezident Donald Trump potvrdil 55 % clo na čínsky dovoz v rámci nového dojednaného rámca s Čínou. Apple preto urýchľuje diverzifikáciu výroby smerom k Indii, pričom sa snaží zároveň urýchliť colné odbavenie na letisku v Čennai, ktoré slúži ako kľúčový exportný uzol.

Trump však v máji reagoval na rast indického výroby kriticky a uviedol, že uprednostňuje, aby Apple vyrábal priamo na americkom území. „India sa postará o seba, my chceme, aby vyrábali tu,“ povedal Trump smerom k Applu a jeho generálnemu riaditeľovi Timovi Cookovi.

Okrem Foxconnu sa do exportu zapojila aj Tata Electronics, druhý menší dodávateľ Applu v Indii. V marci a apríli odoslala v priemere 86 % svojej produkcie iPhonov do USA, pričom v roku 2024 to bolo len 52 %. Tata sa tak postupne začleňuje do novej exportnej architektúry Applu.

Podľa analytikov z Counterpoint Research by podiel „made-in-India“ iPhonov mohol v roku 2025 vzrásť na 25–30 % celosvetovej produkcie, oproti 18 % v roku 2024. Napriek tomu však India zostáva relatívne nákladovým centrom kvôli vyšším dovozným clám na komponenty v porovnaní s inými štátmi.

Apple ročne predá viac ako 60 miliónov iPhonov na americkom trhu, pričom až 80 % z nich historicky pochádzalo z Číny. Súčasná zmena ukazuje, že geopolitika a obchodná politika zásadným spôsobom formujú výrobné a dodávateľské reťazce aj tých najväčších technologických gigantov.

Graf AAPL.US (D1)

Akcie spoločnosti Apple sa v súčasnosti obchodujú na úrovni 199,14 USD a naďalej sa pohybujú pod kĺzavými priemermi EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá), čo potvrdzuje pretrvávajúci medvedí trend. Trh nie je schopný prekonať rezistenciu v oblasti 205 USD, čo oslabuje krátkodobý výhľad. RSI klesol na hodnotu 44,2, čo znamená oslabujúcu nákupnú dynamiku, ale ešte neprekročil hranicu prepredanosti. MACD sa drží v negatívnom teritóriu a histogram zostáva pod nulou, čo podporuje prevahu predajného tlaku.

Zdroj: xStation5

