​Včera zverejnila svoje výsledky ďalšia významná technologická spoločnosť - Apple. Hoci sa očakávalo, že výsledky budú stabilné, Apple príjemne prekvapil, keď sa mu podarilo mierne prekonať očakávania analytikov. Jedným z kľúčových faktorov výsledkov bol iPhone, ktorého predaj prekonal očakávané čísla, čo dokazuje, že dopyt po tomto výrobku zostáva silný aj v náročnom hospodárskom prostredí.

Výsledky však priniesli aj menej priaznivé správy. Spoločnosť Apple uviedla, že bude musieť doplatiť niekoľko miliárd dolárov na daniach v Európskej únii. Táto daňová povinnosť súvisí s minulými aktivitami spoločnosti v tomto regióne, ktoré Európska únia preskúmala.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch spoločnosti Apple a vplyve daňových záväzkov na budúce výsledky spoločnosti nájdete v našom videu:

Prečo majú akcie spoločnosti Apple pozitívny trend?

V súvislosti s výsledkami spoločnosti Apple sa vynára otázka, prečo si investori zachovávajú pozitívny pohľad na akcie spoločnosti. Analytici vidia silu spoločnosti Apple v niekoľkých oblastiach:

Stabilný predaj iPhonu – iPhone zostáva kľúčovým produktom a jeho popularita prináša stabilné príjmy.

Rast služieb – služby ako Apple Music, iCloud a App Store zaznamenávajú pravidelný rast a zvyšujú zisky spoločnosti.

Diverzifikácia produktového portfólia – popri iPhone sa darí aj produktom ako Apple Watch a AirPods, čím sa znižuje závislosť od jedného produktu.

Vplyv daňovej povinnosti na spoločnosť Apple

Hoci Apple bude musieť zaplatiť niekoľko miliárd USD na daniach v Európskej únii, analytici sa nedomnievajú, že to bude mať zásadný vplyv na finančnú stabilitu spoločnosti. Spoločnosť Apple má dostatočné rezervy a príjmy na to, aby takéto výdavky zvládla, hoci sa to môže prejaviť v krátkodobom poklese zisku.