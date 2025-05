Apple prinesie ovládanie zariadení mysľou vďaka spolupráci so Synchronom

Spoločnosť Apple zavádza novú technológiu umožňujúcu ovládanie zariadení iPhone, iPad a Vision Pro mozgovými signálmi. V spolupráci so startupom Synchron začleňuje implantát priamo do svojich operačných systémov, čím výrazne zlepšuje prístup pre osoby s vážnym fyzickým postihnutím.

Integrácia mozgových rozhraní do systému Apple

Apple vyvíja nový štandard BCI HID, ktorý prepája mozgovú aktivitu používateľa s operačnými systémami iOS, iPadOS a visionOS. Implantát Stentrode od Synchronu, zavedený cez krčnú žilu, obsahuje 16 elektród, ktoré snímajú motorickú mozgovú činnosť bez potreby otvorenej operácie. Mozgové signály sú konvertované na digitálne príkazy cez funkciu „Switch Control“ v zariadeniach Apple.

Reálne využitie a skúsenosti používateľov

ALS pacient Mark Jackson z Pittsburghu je jedným z prvých používateľov implantátu. Vďaka prepojeniu implantátu s Apple Vision Pro si mohol virtuálne vychutnať výhľad z vrcholu Álp. Učí sa ovládať iPhone, iPad a Vision Pro pomocou mozgu, pričom aktuálne je navigácia pomalšia ako pri tradičnom ovládaní.

Porovnanie s inými BCI technológiami

Zatiaľ čo Stentrode predstavuje menej invazívne riešenie, iné spoločnosti ako Neuralink Elona Muska vyvíjajú implantáty priamo zavádzané do mozgu. Zariadenie N1 má viac ako 1 000 elektród a umožňuje rýchlejšie a komplexnejšie ovládanie – vrátane písania či pohybu kurzora len pomocou myšlienok.

Výhľad do budúcnosti

Apple plánuje nový štandard zverejniť pre vývojárov už tento rok. Ten by mohol položiť základy pre celý sektor BCI rozhraní. Morgan Stanley odhaduje, že približne 150 000 ľudí v USA by mohlo byť vhodnými kandidátmi na tieto technológie, pričom prvé komerčné schválenia sa očakávajú do roku 2030.

Porovnanie technológií BCI

Synchron ponúka s technológiou Stentrode menej invazívne riešenie, keďže implantát sa zavádza cez krčnú žilu a ukladá sa na povrch motorickej kôry mozgu. Obsahuje 16 elektród, ktoré snímajú mozgovú aktivitu bez nutnosti otvorenej operácie lebky. Toto riešenie umožňuje základné ovládanie zariadení Apple cez funkciu Switch Control, ako je výber ikon a pohyb po obrazovke.

Neuralink od Elona Muska používa výrazne invazívnejší prístup. Jeho implantát N1 obsahuje viac ako 1 000 elektród, ktoré sú priamo umiestnené do mozgového tkaniva. Vďaka tomu dokáže zachytiť omnoho viac mozgových dát, čo umožňuje pokročilé ovládanie zariadení – napríklad pohyb kurzora či písanie na klávesnici len pomocou myšlienok. Táto technológia však vyžaduje komplikovanú neurochirurgiu a zatiaľ je dostupná iba v rámci testovacích programov.

