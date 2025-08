Apple rastie o 5,90 % po oznámení dodatočných investícií v USA vo výške 100 miliárd USD 💰

Apple (AAPL) v stredu posilnil o 5,90 % a dosiahol cenu 215 USD za akciu po tom, čo prezident Donald Trump oznámil, že technologický gigant investuje dodatočných 100 miliárd USD do americkej výroby. Celkový záväzok v USA tak dosahuje 600 miliárd USD počas štyroch rokov. Iniciatíva má za cieľ presunúť väčšiu časť dodávateľského reťazca Apple do Spojených štátov, najmä pri kľúčových komponentoch. Generálny riaditeľ Tim Cook by sa mal zúčastniť podujatia v Bielom dome v rámci agendy administratívy „America First“. Investícia zahŕňa novú továreň v Houstone a rôzne dodávateľské projekty po celej krajine. Jedným z cieľov Apple je zmierniť riziko navrhovaného 25 % cla na iPhony montované v zahraničí, najmä v Indii.

Oznámenie zlepšilo celkovú náladu na trhu, keď americké akciové indexy vzrástli: US500 o 0,80 % a US100 si pripísal 1,25 %. Investičný záväzok prichádza uprostred rastúceho tlaku na Apple, aby znížil svoju závislosť od zahraničnej výroby a vyhol sa sankčným clám – najmä po rozhodnutí administratívy prezidenta Trumpa zdvojnásobiť clá na indický tovar na 50 %. Apple plánuje zamerať svoje investície v USA na prémiové produkty a infraštruktúru umelej inteligencie, nie na masovú výrobu zariadení. Hoci nejde o úplný presun výroby, strategické zosúladenie medzi Cookom a prezidentom môže zabezpečiť výnimky z ciel a ochrániť ziskové marže, čo by mohlo Applu poskytnúť konkurenčnú výhodu voči rivalom ako Samsung.

