Apple začne odoberať čipy z Arizony, podporí americký priemysel miliardovými objednávkami

Spoločnosť Apple oznámila, že od roku 2025 začne získavať polovodičové čipy z nového závodu spoločnosti TSMC v americkej Arizone. Ide o strategický krok, ktorý má za cieľ znížiť závislosť od ázijskej výroby a zároveň posilniť technologickú suverenitu USA.

Závod TSMC v meste Phoenix bude vyrábať pokročilé čipy pre iPhony, Macy a ďalšie zariadenia. Apple má byť najväčším zákazníkom arizonského závodu s očakávanými objednávkami v miliardách dolárov ročne.

Americká výroba čipov naberá na obrátkach

Projekt je súčasťou federálneho programu CHIPS and Science Act, ktorý podporuje domáci technologický sektor sumou 52 miliárd USD. V Arizone vzniknú dve továrne na výrobu čipov s technológiou 4 nm a 3 nm – najpokročilejšou na svete.

Okrem Applu sa očakáva, že závod bude čipy dodávať aj firmám ako AMD a NVIDIA.

Znižovanie rizík a diverzifikácia

Apple týmto krokom reaguje na rastúce napätie medzi USA a Čínou a zároveň rieši zraniteľnosť globálneho dodávateľského reťazca. Diverzifikácia výroby má zabezpečiť stabilnejší a predvídateľnejší prístup ku kľúčovým komponentom.

Nové pracovné miesta a ekonomický impulz

Výroba čipov v Arizone vytvorí tisíce špičkovo platených pracovných miest. Apple zároveň podporuje lokálne firmy zapojené do dodávateľského reťazca. Podľa CEO Tima Cooka je Apple „hrdý na to, že posilňuje americkú výrobu a investuje do technologickej budúcnosti USA“.

