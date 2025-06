Apple zvažuje akvizíciu Perplexity AI, aby dobehol konkurenciu v oblasti AI

Spoločnosť Apple podľa správ rokuje o možnej akvizícii Perplexity AI – rýchlo rastúceho startupu zameraného na generatívnu umelú inteligenciu. Tento krok by mohol znamenať zásadný posun v stratégii firmy, ktorá je v roku 2025 pod rastúcim tlakom kvôli zaostávajúcemu vývoju v oblasti AI a slabému výkonu akcií. Tie od začiatku roka klesli približne o 20 % a Apple patrí medzi najslabších hráčov v rámci „Magnificent Seven“. Oznámenie „Apple Intelligence“ na konferencii WWDC nenaplnilo očakávania investorov.

Zdroj: xStation5

Prečo by Perplexity AI mohla byť strategická

Perplexity AI si získala popularitu ako vyhľadávací nástroj s generatívnou AI a dnes má viac než 15 miliónov používateľov. Jej trhová hodnota sa odhaduje na 14 miliárd dolárov. Apple by jej akvizíciou mohol výrazne zlepšiť služby ako Siri a Safari, pričom by získal aj prístup k špičkovým AI inžinierom a pokročilým technológiám. To by mu umožnilo vstúpiť do oblasti vyhľadávania, kde dominujú spoločnosti ako Google a Microsoft.

Firma už dlhšie signalizuje, že chce AI hlbšie integrovať do svojho ekosystému. Akvizícia Perplexity by mohla otvoriť nové príjmové kanály, napríklad v oblasti reklamy či platených AI funkcií, a zároveň zlepšiť používateľský zážitok prostredníctvom inteligentnejšieho hlasového ovládania a vyhľadávania.

Riziká a výzvy integrácie

Napriek výhodám by takáto akvizícia niesla viaceré riziká. Apple má historicky pomalé tempo integrácie AI firiem – príkladom sú Siri a Laserlike – a začlenenie startupu ako Perplexity do striktne riadeného prostredia Applu by mohlo byť komplikované.

Problémy by mohli vzniknúť aj kvôli prebiehajúcim žalobám na Perplexity AI za porušovanie autorských práv, čo by mohlo vystaviť Apple regulačným rizikám. Okrem toho by vlastné AI vyhľadávanie mohlo ohroziť existujúce partnerstvo s Googlem, ktoré Applu ročne prináša približne 20 miliárd dolárov.

Čo môže akvizícia znamenať pre budúcnosť AI v Apple

Ak by bola akvizícia úspešne uzavretá, išlo by o najväčšiu v histórii spoločnosti – doterajší rekord drží kúpa Beats z roku 2014 v hodnote 3 miliárd dolárov. Zároveň by to bol jasný signál, že Apple sa chce aktívne zapojiť do vývoja generatívnej AI a konkurovať spoločnostiam ako Microsoft, Meta a Google.

Získanie Perplexity AI by firme poskytlo nové možnosti rastu, pomohlo by predefinovať jej AI stratégiu a posilnilo by jej postavenie v budúcnosti inteligentného výpočtového prostredia.

