Aston Martin oznámil finančnú injekciu 125 miliónov libier uprostred hospodárskych ťažkostí

Spoločnosť Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc plánuje získať viac ako 125 miliónov libier prostredníctvom strategických investícií a predaja aktív, aby posilnila svoju finančnú pozíciu v čase pokračujúcich problémov.

Investícia od konzorcia Yew Tree

Konzorcium Yew Tree pod vedením výkonného predsedu Lawrencea Strolla plánuje investovať ďalších 52,5 milióna libier nákupom 75 miliónov nových akcií po 70 pencí za kus, čo predstavuje 7,3 % prémiu oproti predchádzajúcej záverečnej cene.

Podiel Yew Tree by sa tak zvýšil z 27,67 % na približne 33 %, pričom do budúcna má ambíciu dosiahnuť 35 %, ak to povolia regulačné orgány.



Predaj podielu vo Formule 1

Okrem emisie akcií plánuje Aston Martin predať svoj menšinový podiel v tíme Aston Martin Aramco Formula One.

Predaj by sa mal uskutočniť za cenu vyššiu než je aktuálna účtovná hodnota vo výške približne 74 miliónov libier a nebude mať vplyv na dlhodobé sponzorské zmluvy.



Finančný kontext a strategický výhľad

Tieto kroky prichádzajú v čase, keď Aston Martin čelí problémom s dodávateľskými reťazcami, oneskoreným uvedením modelov na trh a slabnúcim dopytom v kľúčových regiónoch ako Čína. Spoločnosť očakáva negatívny vplyv na hrubý zisk vo výške 30 miliónov libier v dôsledku nedávno oznámených ciel zo strany USA. Aston Martin plánuje reagovať úpravou cien vozidiel, znižovaním nákladov a rozšírením možností personalizácie s cieľom zvýšiť marže.



Reakcia trhu

Po oznámení vzrástli akcie Aston Martinu až o 14 %, hoci od začiatku roka sú stále v poklese o 35 %.

Zdroj: xStation5