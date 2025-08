Bayer zrýchľuje reštrukturalizáciu: prepustil už 12 000 zamestnancov, tlak v súvislosti s Roundupom silnie

Nemecký farmaceutický a agrochemický gigant Bayer oznámil, že od začiatku reštrukturalizačného programu zrušil približne 12 000 pracovných miest na plný úväzok. Cieľom tohto kroku je zjednodušenie rozhodovacích procesov a zníženie počtu manažérskych a administratívnych pozícií. Ešte v priebehu roka 2024 sa počet zrušených miest pohyboval okolo 7 000, čo naznačuje zrýchlené tempo optimalizácie.

Ku koncu júna mal Bayer podľa svojej kvartálnej správy takmer 90 000 zamestnancov (počítané ako plný úväzok), čo predstavuje citeľný pokles v rámci konsolidačného úsilia vedenia.

Firma však naďalej čelí tlaku kvôli súdnym sporom v USA týkajúcim sa herbicídu Roundup, ktorý podľa niektorých žalobcov spôsobuje rakovinu. Bayer už vytvoril rezervy vo výške 7,4 miliardy dolárov (6,3 miliardy eur) na pokrytie súdnych výdavkov. Len minulý týždeň spoločnosť oznámila navýšenie týchto rezerv o ďalších 1,2 miliardy eur, čo odráža rastúce právne riziká.

Aj keď časť investorov volá po rozpredaji jednotlivých divízií, napríklad oddelenia spotrebného zdravia alebo samostatnom uvedení poľnohospodárskej divízie na burzu, vedenie firmy zatiaľ rozdelenie koncernu odkladá. Podľa Bayeru má strategická konsolidácia prednosť pred výraznejšími štrukturálnymi zmenami.

Situácia okolo Bayeru zostáva napätá – firma čelí potrebe nájsť rovnováhu medzi znižovaním nákladov, obnovou dôvery investorov a zvládaním právnych výziev, ktoré môžu zásadne ovplyvniť jej budúce smerovanie.

Graf BAYN.DE (D1)

Akcie spoločnosti Bayer aktuálne prechádzajú korekciou a obchodujú sa na úrovni 26,21 EUR. V posledných dňoch došlo k prerazeniu pod kĺzavý priemer EMA 50 (26,80 EUR), čo je negatívny technický signál. Na druhej strane sa cena zatiaľ udržala nad SMA 100 (24,88 EUR), ktorý môže slúžiť ako prvý významný support.

RSI kleslo na hodnotu 40,3, čo naznačuje slabnúce nákupné momentum, no trh sa zatiaľ nenachádza v prepredanom pásme.

MACD ukazuje medvedie prekrižovanie a pokles pod signálnu líniu, čo potvrdzuje sílniaci predajný tlak.

Ak by došlo k prerazeniu pod hranicu 24,88 EUR (SMA 100), mohol by sa otvoriť priestor pre hlbší pokles. Naopak, návrat nad EMA 50 by bol pozitívnym signálom a mohol by obnoviť rastový sentiment.

Zdroj: xStation5

