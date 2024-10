Bitcoin získal 5,50 % na 63600 USD 🟢

Bitcoin si prilep┼íil o 5,50 % na 63 600 USD a pred─║┼żil tak dynamick├Ż rast zo v─Źeraj┼íka. Na trh s kryptomenami sa vracia pozit├şvna n├ílada, ktor├║ podporuj├║ n├ídeje na m├Ąkk├ę prist├ítie americkej ekonomiky.

Priamym katalyz├ítorom rastu bol, samozrejme, v─Źeraj┼í├ş holubi─Ź├ş postoj Fedu. V s├║─Źasnosti sme svedkami rot├ície kapit├ílu do rizikovej┼í├şch akt├şv, ako s├║ kryptomeny, ve─żk├ę technol├│gie a spolo─Źnosti s malou kapitaliz├íciou v indexe US2000. Tento pozit├şvny v├Żvoj sa zhoduje s koncom zvy─Źajne ÔÇ×najnudnej┼íiehoÔÇť mesiaca roka - septembra.

V prvej polovici mesiaca bola likvidita na trhu mimoriadne n├şzka, ─Źo predl┼żovalo letn├║ prest├ívku. V s├║─Źasnosti v┼íak pozorujeme postupn├Ż n├ívrat kapit├ílu a vzh─żadom na zn├ş┼żenie sadzieb FED-u v USA bude tento trend pravdepodobne pokra─Źova┼ą.

Cyklick├í povaha trhu s bitcoinmi nazna─Źuje, ┼że vzh─żadom na posledn├ę zn├ş┼żenie na polovicu sme st├íle na za─Źiatku cyklu. Najd├┤le┼żitej┼í├şmi faktormi v┼íak v s├║─Źasnosti zost├ívaj├║ tvrd├ę ├║daje z americkej ekonomiky a komunik├ícia Fedu.

Pr├şlev do Bitcoin ETF sa v─Źera mierne spomalil. Pravdepodobne to v┼íak s├║vis├ş s poklesom pred ozn├ímen├şm rozhodnutia FOMC. Dne┼ín├ę zisky trhu by sa mali prejavi┼ą pozit├şvnym pr├şlevom do ETF aj zajtra (ke─Ć dostaneme ├║daje).

Bitcoin (D1)

Bitcoin v├Żrazne posil┼łuje nad ├║rove┼ł 63 000 USD. Ak bude rastov├Ż trend pokra─Źova┼ą, ─Ćal┼íia ├║rove┼ł rezistencie sa nach├ídza okolo 64 500 - 65 500 USD. Na druhej strane, v pr├şpade korekcie treba sledova┼ą ├║rovne 61 000 a 60 000 USD.

Zdroj: xStation 5