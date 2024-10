BREAKING: EURUSD rastie po údajoch PPI 🧭

14:30 , Spojen├ę ┼ít├íty - ├Üdaje o infl├ícii PPI za september:

PPI: skuto─Źnos┼ą 1,8 % r/r; progn├│za 1,6 % r/r; predch├ídzaj├║ca 1,7 %.

Jadrov├Ż index PPI: skuto─Źnos┼ą 2,8 % medziro─Źne; progn├│za 2,6 % medziro─Źne; predch├ídzaj├║ca hodnota 2,4 %.

PPI: skuto─Źnos┼ą 0,0 % m/m; progn├│za 0,1 % m/m; predch├ídzaj├║ca 0,2 %.

PPI Core: skuto─Źnos┼ą 0,2 % m/m; progn├│za 0,2 % m/m; predch├ídzaj├║ca 0,3

Index cien v├Żrobcov (PPI) v USA zostal v septembri medzimesa─Źne nezmenen├Ż na ├║rovni 0,0 %, ─Ź├şm zaostal za progn├│zou 0,1 % a bol ni┼ż┼í├ş ako 0,2 % v predch├ídzaj├║com mesiaci. V medziro─Źnom porovnan├ş PPI vzr├ístol o 1,8 %, ─Ź├şm prekonal o─Źak├ívania na ├║rovni 1,6 %, pri─Źom jadrov├Ż PPI sa medzimesa─Źne zv├Ż┼íil o 0,2 % a medziro─Źne o 2,8 %. Tieto ├║daje nazna─Źuj├║ spomalenie rastu cien v├Żrobcov, ─Źo by potenci├ílne mohlo vies┼ą k pomal┼íiemu rastu spotrebite─żsk├Żch cien a ovplyvni┼ą menovopolitick├ę rozhodnutia Feder├ílneho rezervn├ęho syst├ęmu. Ni┼ż┼í├ş ako o─Źak├ívan├Ż PPI by sa mohol interpretova┼ą ako medved├ş pre americk├Ż dol├ír a mohol by zn├ş┼żi┼ą pravdepodobnos┼ą agres├şvneho zvy┼íovania ├║rokov├Żch sadzieb. Tento ├║daj by sa v┼íak mal posudzova┼ą spolu s ─Ćal┼í├şmi ekonomick├Żmi ukazovate─żmi, aby bolo mo┼żn├ę pos├║di┼ą celkov├ę zdravie americkej ekonomiky. Pravdepodobnos┼ą zn├ş┼żenia sadzieb o 25 b├ízick├Żch bodov je v s├║─Źasnosti 87,9 %, pri─Źom v─Źera bola 83,3 %.┬á