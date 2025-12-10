BREAKING: Fed znižuje úrokové sadzby o 25 bázických bodov 🗽US100 posilňuje

Fed znížil sadzby o 25 bázických bodov na 3,75 %, v súlade s očakávaniami Wall Street. Bankári Fedu Schmid a Goolsbee nesúhlasili a uprednostnili ponechanie sadzieb bezo zmeny.
V prvej reakcii na zverejnené dáta futures na Nasdaq 100 (US100) posilňujú.
Mediánová projekcia Fedu počíta s jedným 25bodovým znížením sadzieb v roku 2026, pričom sedem členov Fedu očakáva, že v roku 2026 k zníženiu nedôjde.
Štyria členovia predpokladajú dve zníženia o štvrť bodu v roku 2026.
-
Mediánová projekcia nezamestnanosti Fedu: 4,5 % v roku 2025, 4,4 % v roku 2026
-
Projekcia sadzieb: 3,4 % v roku 2026, 3,1 % v roku 2027, 3,1 % ku koncu roka 2028
-
Nezamestnanosť do septembra mierne vzrástla
-
Mediánový výhľad HDP: 1,7 % v roku 2025, 2,3 % v roku 2026
Fed plánuje v nasledujúcich 30 dňoch nakúpiť štátne pokladničné poukážky v objeme 40 miliárd USD a zváži rozsah a načasovanie ďalších úprav.
Zdroj: xStation5
Zdroj: Federal Reserve
BREAKING: UK GDP and manufacturing lower than expected 📉Final German CPI in line with expectations
Ranné zhrnutie (12.12.2025)
BREAKING: Veľkoobchodné tržby v USA pod očakávaniami
BREAKING: Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA prekonal očakávania 🗽
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.