🎤 Streamy XTB tento týždeň

Tento týždeň pre vás XTB pripravuje sériu živých streamov, ktoré vám pomôžu zorientovať sa vo svete investícií. Od amerických akciových trhov, cez infláciu v USA, až po komodity a cenový index PCE – všetko s profesionálnym komentárom našich analytikov. Pripojte sa a získajte aktuálne informácie priamo z trhu.
Utorok 14:15 – Wall Street Open 📊
Vysielajúci: Tomáš Cverna, Vojtěch Tumpach
Otvorenie amerických akciových trhov s komentárom analytikov XTB a prvé reakcie trhu na aktuálne dianie na Wall Street.
🎥 YouTube: https://youtube.com/live/iIMgP2zVuHU?feature=share
Streda 13:15 – Živý komentár XTB: Inflácia v USA (CPI) 🇺🇸
Vysielajúci: Tomáš Cverna, Róbert Hrabčák
Americká inflácia patrí medzi najsledovanejšie makrodáta. Analytici rozoberú aktuálne čísla CPI a ich možné dopady na finančné trhy.
🎥 YouTube: https://youtube.com/live/8-KZiO_Tkz4?feature=share
Streda 16:00 – Komoditný výhľad 🛢️
Vysielajúci: Jiří Tyleček, Vojtěch Slovák
Analýza aktuálnej situácie na komoditných trhoch a výhľad pre kľúčové suroviny v nasledujúcich týždňoch.
🎥 YouTube: https://youtube.com/live/EkRjzu9di2o?feature=share
Piatok 13:15 – Živý komentár XTB: Americký cenový index PCE 💵
Vysielajúci: Pavel Peterka, Vojtěch Tumpach
Komentár k americkému cenovému indexu PCE, ktorý je dôležitým ukazovateľom inflácie sledovaným centrálnou bankou Fed.
🎥 YouTube: https://youtube.com/live/NIkwFiub_1A?feature=share
Vyhral NETFLIX streamovacie vojny?
Plán uvoľniť 172 miliónov barelov zo SPR by znížil „energetickú poistku“ USA o viac než 40 % 🛢️
Ceny pohonných hmôt stúpajú, benzín dnes pridáva 5 %⛽
BREAKING: Zemný plyn po zverejnení dát EIA mierne rastie 💡
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.