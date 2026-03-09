Zhrnutie trhov (09.03.2026)

- Ceny ropy prudko rastú po útokoch na iránsku ropnú infraštruktúru a odvetných krokoch, ktoré konflikt ešte viac eskalovali.
- Ropa WTI rastie o viac ako 15 % na 104,50 USD za barel a na otvorení seansy vzrástla až o viac ako 27 % nad 117 USD za barel. Ropa Brent rastie v podobnom rozsahu na 108,00 USD za barel a pri otvorení takmer na 120 USD za barel. Ide o jeden z najväčších jednodenných rastov od pandémie.
- Za rastom cien stoja obavy z výrazného šoku na strane ponuky po faktickom uzavretí Hormuzského prielivu. Touto trasou bežne prechádza približne 20 miliónov barelov ropy denne.
- Doprava cez Hormuzský prieliv sa prakticky zastavila, čo ponechalo milióny barelov ropy bez možnosti prepravy. Irak, Kuvajt a ďalší producenti začali pre nedostupnosť tankerov obmedzovať ťažbu. Aj keby sa konflikt upokojil, obnovenie plných dodávok môže trvať dlhší čas.
- Americký dolár posilňuje v priemere o 0,41 % voči ostatným menám G10. Výnosy amerických 10-ročných dlhopisov vzrástli na približne 4,20 % pre rastúce obavy z inflácie. Zlato sa obchoduje takmer bez zmeny okolo 5 127 USD za uncu.
- Krajiny G7 zvažujú koordinované uvoľnenie strategických ropných rezerv v spolupráci s IEA. V hre je objem 300–400 miliónov barelov, čo by predstavovalo výrazne väčší zásah ako v predchádzajúcich prípadoch. Takýto krok by mohol znížiť ceny približne o 10–20 USD za barel, efekt by však bol pravdepodobne prevažne krátkodobý.
- Hoci uvoľnenie rezerv zvyšuje ponuku ropy, nenahrádza rafinérsku kapacitu. To znamená, že ceny pohonných hmôt pre spotrebiteľov môžu zostať vysoké, aj keby ceny ropy klesli.
- Japonsko patrí medzi najväčších ekonomických porazených pre rast cien ropy, keďže je silno závislé od dovozu energií. Krajina môže byť nútená minúť až o 70 % viac dolárov, aby zabezpečila rovnaké množstvo ropy.
- Donald Trump uviedol, že ceny ropy rýchlo klesnú, keď bude odstránená jadrová hrozba Iránu. Jeho komentáre naznačujú, že hlavným cieľom vojny môže byť likvidácia iránskeho jadrového programu.
- Trump mal podľa správ vyjadriť frustráciu po tom, čo Izrael zasiahol 30 iránskych skladov pohonných hmôt. Americkí predstavitelia sa obávali, že útoky prehĺbia globálny nedostatok ropy a ešte viac zvýšia ceny palív.
- Ide o prvý výraznejší bod napätia medzi Washingtonom a Izraelom počas konfliktu. Rastúce ceny palív môžu zároveň zvýšiť aj politický tlak v Spojených štátoch.
- Čínska inflácia CPI vo februári vzrástla o 1,3 % y/y, výrazne nad očakávaniami. Ceny výrobcov však zároveň zostávajú v deflácii.
