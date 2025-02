BREAKING: NATGAS pokračuje v raste o 3 % vďaka chladnej predpovedi počasia v USA 📈

NATGAS rastie takmer o 3 % vďaka predpovedi chladného počasia v USA

Futures na zemný plyn (NATGAS) dnes rastú takmer o 3 %, keďže predpovede naznačujú, že arktická vzduchová masa z Kanady prinesie budúci týždeň výrazné ochladenie na východné pobrežie USA. To otestuje energetické siete a zvýši dopyt po vykurovacích palivách.

Teploty na Veľkých planinách v USA klesnú medzi 4–8 °C pod normál do 18. februára, pričom najvýraznejší pokles sa očakáva v oblasti delty Mississippi. Na východnom pobreží USA môžu byť odchýlky pod normálom až 4 °C.

Polárny vír, pás vetrov udržiavajúci chladný vzduch v Arktíde, môže umožniť prílev mrazivého vzduchu do Kanady a USA. Futures na zemný plyn v USA na tieto vyhliadky reagujú pokračujúcim rastom. Od začiatku mesiaca ceny plynu vzrástli o viac ako 22 %.

PJM Interconnection LLC, ktorá spravuje energetickú sieť od Chicaga po východné pobrežie, vyzvala prevádzkovateľov elektrární, aby chránili zariadenia pred zamrznutím. Nízke teploty by mohli výrazne znížiť dodávky plynu a ropy.

Ďalším faktorom je potenciálny vývoj rozsiahlej búrky v USA, ktorá by mohla ochladenie ešte prehĺbiť. Polárny vír sa túto zimu natiahol už po desiaty raz, ale stále sa úplne nerozpadol, čo môže znamenať, že mrazy budú intenzívne, ale krátkodobé. Tento jav čiastočne spôsobuje vysoký tlak nad Aljaškou.

Arktická a severoatlantická oscilácia sa navyše posunuli do negatívnych fáz, čo podporuje prílev studeného vzduchu do Severnej Ameriky a Európy. Do konca mesiaca sa očakáva oteplenie nad normál v západnej Kanade a centrálnej časti USA, pričom v ostatných oblastiach by sa teploty mali pohybovať okolo priemeru. Napriek tomu niektoré časti severovýchodu, vrátane New Yorku, môžu zostať chladné.





Ceny plynu rastú piatu seansu v rade, kontrakt sa blíži k dôležitej rezistencii.