Ranné zhrnutie (13.08.2025)

- V stredu japonské indexy Nikkei 225 a Topix ukončili seansu na nových rekordoch, keď vzrástli o 1,5 %, resp. 0,9 %. Hang Seng pridal 1,9 %, pričom ho podporil optimizmus v sektore nehnuteľností a spotrebiteľské dotácie v Číne. Väčšina búrz v regióne nasledovala rekordy Wall Street, kde indexy S&P 500 a Nasdaq uzavreli na najvyšších úrovniach v histórii.
- Indexy S&P 500 (+1,13 %) a Nasdaq (+1,39 %) pokračovali v rekordných ziskoch, k čomu prispeli očakávania zníženia úrokových sadzieb Fedu v septembri. Americký minister financií Scott Bessent dokonca naznačil možnosť zníženia o 50 bázických bodov už budúci mesiac, pričom sa odvolával na oslabenie trhu práce.
- Futures na Euro Stoxx 50 pred otvorením hotovostného trhu v Európe vzrástli približne o 0,3 %. Rastúci trend je viditeľný aj na amerických kontraktoch, avšak v oveľa menšom rozsahu.
- Americký dolár pokračuje v konsolidácii po poklese vyvolanom údajmi o CPI. Index DXY klesol na 97,1 bodu. Kurz EUR/USD sa zastavil pod úrovňou 1,1678. USD/JPY (+0,11 %) sa odrazil nad úroveň 148,10 v reakcii na oslabenie výrobnej inflácie v Japonsku.
- Inflácia japonských výrobcov (PPI) sa v júli spomalila, medzimesačne o +0,2 % a medziročne o +2,6 %, čo je menej ako tempo rastu zaznamenané v máji a júni. Pokles čítaných hodnôt naznačuje nákladové tlaky na výrobcov a tlmené vyhliadky rastu spotrebiteľských cien.
- V Austrálii rast miezd v druhom štvrťroku mierne prekonal prognózy, keď dosiahol 3,4 % r/r v porovnaní s očakávanými 3,3 % a udržal si tempo rastu z prvého štvrťroka. Tento výsledok, vyšší ako prognózy RBA, môže podporiť obavy z pretrvávajúcich inflačných tlakov a utlmiť očakávania hlbšieho zníženia úrokových sadzieb, a to aj napriek poklesu štvrťročného rastu miezd z 0,9 % na 0,8 %.
- Spojené štáty a Čína sa dohodli na ďalšom kole obchodných rokovaní v priebehu dvoch až troch mesiacov, hoci zrušenie ciel na čínsky tovar bude závisieť od pokroku v obmedzovaní toku fentanylu.
- Čína od štvrtka zavedie dočasné antidumpingové clo vo výške 75,8 % na dovoz kanadského repkového semena, čím sa vystupňuje obchodný spor, ktorý sa začal po tom, ako Ottawa minulý rok zaviedla clá na čínske elektrické vozidlá.
- Trhy čakajú na konečné údaje o indexe spotrebiteľských cien z Nemecka a Španielska, zverejnenie zápisnice Bank of Canada a prejavy predstaviteľov Fedu.
- Sentiment na trhu s kryptomenami možno označiť za zmiešaný. Hoci ceny Bitcoinu dnes ráno klesli o 0,5 %, Ethereum obnovuje svoju dynamickú rastovú dynamiku a získava 1,45 %.
