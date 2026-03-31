BREAKING: Trhy prudko rastú po vyjadrení iránskeho prezidenta o možnom ukončení konfliktu 🚨

Iránsky prezident Masúd Pezeškján v utorok zverejnil vyjadrenie, ktoré okamžite otriaslo globálnymi finančnými trhmi. Jeho odkaz bol jasný: Irán neusiluje o vojnu a je pripravený ju ukončiť, ale iba výmenou za formálne bezpečnostné záruky, ktoré krajinu ochránia pred ďalšími útokmi. Pezeškján zdôraznil, že Irán pred vypuknutím konfliktu viedol diplomatické rokovania v dobrej viere a že až po nich nasledovali vojenské útoky USA a Izraela. Vojenské kroky oboch krajín označil za bezprecedentné zločiny a porušenie medzinárodného práva. Kritizoval aj štáty v regióne, ktoré hostia americké vojenské základne, za pasivitu voči využívaniu týchto zariadení na útoky proti Iránu. Európu vyzval na „profesionálny prístup v súlade s medzinárodným právom“ a na odklon od jej súčasného postoja. Záruky, že útoky na Irán nebudú obnovené, zostávajú kľúčovou podmienkou mieru.
Reakcia trhu
Investori toto vyjadrenie vyhodnotili ako prvý hmatateľný diplomatický signál z Teheránu a okamžite začali odbúravať geopolitickú rizikovú prémiu:
- S&P 500 pridal 162 bodov a vzrástol o 2,55 %
- Nasdaq vzrástol o 675 bodov, teda o 3,27 %
- Dow Jones posilnil o viac ako 1 000 bodov, čo predstavuje rast o 2,27 %
- Výnos 10-ročných amerických dlhopisov klesol o 5 bázických bodov na 4,292 %, zatiaľ čo výnos 2-ročných dlhopisov oslabil o 6,2 bázického bodu na 3,768 %
- Cena ropy WTI ustúpila z intradenných maxím a preklopila sa do záporného teritória, keď sa obchodovala okolo 101 USD, stále však nad kľúčovou hranicou 100 USD
Kontext a riziká
Euforická reakcia trhu vychádza z jednoduchého faktu: v posledných týždňoch trh oceňoval scenár plnej eskalácie a uzavretia Hormuzského prielivu, ktorým prechádza približne 20 % globálnych dodávok ropy a plynu. Akýkoľvek náznak deeskalácie preto znamená ústup tejto rizikovej prémie. Zároveň je však na mieste opatrnosť. V ten istý deň sa objavili správy o ďalších iránskych hrozbách voči infraštruktúre v Perzskom zálive a trhy ďalej sledujú, či pôjde o skutočný diplomatický posun, alebo len o dočasný výkyv v rétorike. Udržateľnosť súčasnej trhovej eufórie preto bude do veľkej miery závisieť od reakcie Washingtonu a od toho, či budú nasledovať konkrétne kroky k deeskalácii.
