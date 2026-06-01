Denné zhrnutie: Technologický sektor drží ocenenia napriek riziku

USA
- Americké indexy sú zmiešané. Dow Jones stráca približne 0,3 %, S&P 500 sa pohybuje v blízkosti otvorenia a Nasdaq 100 je mierne vyššie. Zisky sa sústreďujú hlavne v technológiách a energetike, zatiaľ čo spotrebiteľské akcie zaostávajú.
- Blízky východ zostáva hlavným zdrojom volatility. USA uskutočnili útoky na iránske vojenské ciele, Irán odpovedal útokom na americkú základňu a iránske médiá informujú, že nepriame rokovania s USA boli pozastavené. Trh opäť oceňuje riziko pre lodnú dopravu cez Perzský záliv. Neskôr počas dňa Donald Trump uviedol, že sa očakáva zastavenie operácií zo strany Izraela a Hizballáhu.
- Nvidia predstavila nový čip pre osobné počítače, ktorý má priniesť schopnosti AI priamo do notebookov a stolových počítačov. Správa podporuje sentiment voči technologickým akciám, najmä v segmente AI.
- Anthropic dôverne podal dokumenty pre IPO v USA.
- Hewlett Packard Enterprise rastie pred zverejnením výsledkov za 2. štvrťrok. Akcie posilnili približne o 5 % a dosiahli nové historické maximum vďaka pokračujúcemu optimizmu ohľadom dopytu po AI serveroch.
- Komentáre generálneho riaditeľa Nvidie o menších než očakávaných narušeniach pre softvérové spoločnosti podporujú SaaS akcie na oboch stranách Atlantiku.
- Makroekonomické dáta
- Americký index ISM vo výrobnom sektore v máji vzrástol na 54,0 z predchádzajúcich 52,7, čo je najvyššia úroveň od mája 2022. Výsledok prekonal trhové očakávania.
- Nové objednávky vzrástli na 56,8, ale cenový index zostáva veľmi vysoko na úrovni 82,1. Dáta potvrdzujú zlepšujúcu sa aktivitu aj riziko zakorenenia inflačných tlakov.
Európa
- Európske indexy zakončili seansu nižšie. STOXX 600 klesol približne o 0,8 %, keďže napätie na Blízkom východe opäť vzrástlo.
- Vedúci Kancelárie prezidenta Ukrajiny Kyrylo Budanov uviedol, že prímerie „do zimy“ je „realistické“.
- Makroekonomické dáta
- Dáta PMI z výrobného sektora eurozóny ukázali, že zlepšovanie sa spomaľuje. Index klesol na 51,6 z predchádzajúcich 52,2, hoci zostal nad hranicou 50 bodov.
Forex
- Dolár posilňuje voči hlavným menám. Dolárový index rastie približne o 0,3 %, EURUSD klesá smerom k 1,16 a USDJPY sa blíži k 160. Devízové trhy reagujú na kombináciu geopolitického napätia, rastúcich cien ropy a vyšších výnosov dlhopisov.
Komodity
- Ropa Brent rastie približne o 4 % na okolo 95 USD za barel. Trh opäť oceňuje riziko ďalších narušení v Perzskom zálive a ťažkostí s plným obnovením dopravných trás v regióne.
- Zlato klesá napriek rastúcemu geopolitickému riziku. Spotové ceny sú nižšie približne o 1,9 % na 4 451 USD za uncu, keďže silnejší dolár a vyššie výnosy znižujú atraktivitu kovu.
Krypto
- Trh s kryptomenami zostáva slabší než akcie. Bitcoin začal jún v blízkosti 73 000 USD pre odlevy z ETF a rastúcu geopolitickú neistotu. Ethereum klesá približne o 2 %.
- Sentiment voči kryptomenám zhoršil predaj 35 bitcoinov spoločnosťou Strategy.
