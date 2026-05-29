BREAKING: Trump oznamuje zrušenie námornej blokády Iránu 🚨

USA rušia svoju námornú blokádu Iránu po tom, čo Teherán splnil kľúčové podmienky Washingtonu. Trump prostredníctvom Truth Social oznámil, že dohoda zahŕňa záväzok Iránu vzdať sa jadrových zbraní, okamžite otvoriť Hormuzský prieliv bez tranzitných poplatkov a neutralizovať námorné míny. Urán má byť vyťažený USA v spolupráci s Iránom a MAAE a následne zničený.
Trump však poznamenal, že do ďalšieho oznámenia nebudú uvoľnené žiadne finančné prostriedky a že konečné rozhodnutie padne po rokovaní v Situačnej miestnosti.
Trhy reagujú okamžite. Ceny ropy prudko klesajú, rovnako ako dolár, v očakávaní zmiernenia napätia v regióne kľúčovom pre globálne dodávky energií. Cez Hormuzský prieliv prúdi približne 20 % svetového exportu ropy.
