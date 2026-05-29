US OPEN: Dell prudko rastie a ďalej ťahá technologické akcie vyššie 🚀

Futures na S&P 500 a Nasdaq 100 rastú o 0,1 %, zatiaľ čo Dow Jones pripisuje 0,2 % pred poslednou obchodnou seansou v máji. Tento mesiac bol pre akciové trhy mimoriadne silný. Hlavným motorom zostáva príbeh okolo AI. Výsledky Dellu po zatvorení trhu doslova vystrelili sentiment vyššie a prudko zdvihli celý počítačový sektor.
Dell oznámil takmer deväťnásobný medziročný rast tržieb z AI a zvýšil celoročný výhľad na 165–169 mld. USD pri EPS 17,90 USD. To je výrazne nad očakávaním analytikov na úrovni 142,5 mld. USD a EPS 13,09 USD. Práve výsledky Dellu dnes určujú trhový sentiment. Dell sa zaraďuje medzi „technologických dinosaurov“, ktorí našli druhý život ako hráči v oblasti AI, podobne ako pred nimi Intel, Cisco alebo Nokia. Stojí však za zmienku, že podľa odhadov Goldman Sachs sa penzijné fondy chystajú v rámci mesačného rebalancovania predať akcie v hodnote 14 mld. USD. Ide o 12. najvyšší odhad tohto typu minimálne od roku 2000.
Zo sektorového pohľadu jasne víťazia technológie a počítačový hardvér: Dell +35 %, HPE +17 %, NetApp +19 %, SMCI +10 %, HP +7 %. Medzi dnešnými porazenými sú vesmírne spoločnosti po explózii rakety Blue Origin na štartovacej rampe (ASTS -15 %, Rocket Lab -5,5 %), odevný sektor (Gap -15 %, American Eagle -11 %) a niektoré kyberbezpečnostné firmy (SentinelOne -16 %).
Informácie o spoločnostiach
- Dell (DELL) +35 % – Absolútna výsledková senzácia. Spoločnosť zvýšila svoj celoročný výhľad tržieb na 165–169 mld. USD oproti konsenzuálnemu odhadu 142,5 mld. USD. Tržby zo serverov pre AI vzrástli medziročne takmer 9-násobne. Analytici hovoria o „prelomovom štvrťroku“ a prirovnávajú Dell k firmám ako Intel alebo Cisco. Ide o etablovaných hráčov, ktorí sa opäť stávajú kľúčovými príjemcami boomu AI.
- Gap (GAP) -15 % – Odevný gigant znížil celoročný výhľad rastu tržieb na 1–2 % z predchádzajúcich 2–3 %. Tržby za 1. štvrťrok dosiahli 3,50 mld. USD oproti očakávaným 3,52 mld. USD. Hlavným problémom je slabšia značka Old Navy, ktorá zaťažila celý report.
- SentinelOne (S) -16–20 % – Kyberbezpečnostná spoločnosť výrazne sklamala svojím výhľadom tržieb na 2. štvrťrok vo výške 289–291 mil. USD oproti očakávaným 292 mil. USD. Firma zároveň oznámila zníženie počtu zamestnancov na plný úväzok o 8 %. Trh reagoval prudkým výpredajom.
- AST SpaceMobile (ASTS) -11–15 % – Akcie vesmírnej spoločnosti, ktorá je partnerom Blue Origin, prudko klesli po tom, čo raketa New Glenn vo štvrtok večer na Floride explodovala na štartovacej rampe počas pozemného testu. V nadväznosti na pokles ASTS klesli aj EchoStar (-4,5 %) a Rocket Lab (-5,5 %).
- NetApp (NTAP) +15–19 % a Okta (OKTA) +7–8 % – Obe spoločnosti prekvapili trh lepšími než očakávanými výsledkami. NetApp vykázal solídny rast v segmente úložísk a zvýšil celoročný výhľad, zatiaľ čo Okta, líder v oblasti správy identít, zvýšila celoročný výhľad tržieb a prekonala konsenzus vo všetkých hlavných položkách.
