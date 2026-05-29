Zmena režimu RBNZ: Maximálne jastrabí obrat 🦅 Čas zažiariť pre NZD 🇳🇿

Ultimátum guvernérky Breman: „Skôr a výraznejšie“
V najvýraznejšom signáli sprísnenia v aktuálnom menovom cykle guvernérka RBNZ Anna Breman prekvapila trhy oznámením, že Official Cash Rate (OCR) veľmi pravdepodobne vzrastie skôr a vo väčšom rozsahu, než centrálna banka predtým predpokladala.
Nejde o jemný náznak smeru. Ide o jednoznačný a tvrdý forward guidance, ktorý signalizuje zmenu operačného režimu. RBNZ tým fakticky oznámila, že bude za každú cenu uprednostňovať svoj mandát cenovej stability. Trhu tak v podstate odkázala, že je pripravená zvyšovať úrokové sadzby aj napriek ekonomickej slabosti.
Dnešné jastrabie vyhlásenie vyvolalo jasnú dominanciu novozélandského dolára naprieč globálnym forexovým trhom. Explicitný forward guidance je však charakteristickou črtou RBNZ pod vedením Breman. Keďže trh rýchlo započítava túto novú agresívnu trajektóriu menovej politiky, väčšina fundamentálnej podpory už môže byť v cene. To môže odteraz obmedziť ďalší štrukturálny rastový potenciál NZD.
Prudký výpredaj AUDNZD je najčistejšou trhovou ukážkou obratu RBNZ. Menový pár stratil počas iba troch seáns 2,15 %, čo potvrdzuje koreláciu s nedávno stagnujúcim spreadom 10-ročných dlhopisov. Zdroj: XTB Research
Stagflačný katalyzátor: Konflikt na Blízkom východe a globálne náklady
Odôvodnenie tohto agresívneho postoja vychádza z mimoriadne neistého globálneho makroekonomického prostredia. RBNZ upozorňuje, že Nový Zéland nebude izolovaný od medzinárodných šokov v dodávateľských reťazcoch.
- Dopad konfliktu: Prebiehajúci konflikt na Blízkom východe zároveň vyvoláva inflačný šok a brzdí ekonomický rast na Novom Zélande aj u jeho hlavných obchodných partnerov.
- Zhoršenie dodávateľských reťazcov: Pretrvávajúce narušenia dodávateľských reťazcov a rastúce vstupné náklady výrazne zaťažujú krátkodobý ekonomický výhľad.
- Obetovanie rastu v prospech stability: Pre globálnych makro investorov je odkaz jasný: RBNZ si oficiálne vybrala svoju bitku. Prehriatu ekonomiku so zakorenenou infláciou vníma ako oveľa väčšiu hrozbu než technickú recesiu. Možno preto očakávať agresívne sprísňovanie menovej politiky bez ohľadu na ochladzujúce údaje o ekonomickej aktivite.
Zvýšená miera nezamestnanosti na úrovni 5,3 % doteraz čiastočne chránila ekonomiku Nového Zélandu pred rizikom inflačnej špirály ťahanej rastom miezd. Explicitná menovopolitická komunikácia zameraná na infláciu však tento holubičí argument zmierňuje a ospravedlňuje novoobjavenú silu NZD. Zdroj: XTB Research
Psychológia inflácie: Neukotvené očakávania
Možno najviac znepokojujúcou časťou prejavu Breman bolo explicitné zameranie na psychologickú dynamiku inflácie:
- Očakávania vyšších nákladov sa samy môžu stať motorom trvalejšej inflácie a vytvoriť sebaposilňujúcu dynamiku, ktorú musí menová politika zastaviť skôr, než sa zakorení. — Anna Breman, guvernérka RBNZ
- Tento dôraz na psychológiu poskytuje RBNZ jasný priestor na zvyšovanie sadzieb aj v čase, keď domáce údaje o raste slabnú. Tvrdé dáta túto obavu podporujú. Najnovší prieskum spotrebiteľskej dôvery ANZ-Roy Morgan ukázal, že dvojročné inflačné očakávania sa v máji nachádzali na historicky zvýšenej úrovni 5,3 %. To je pokles z rekordných 6,6 % v apríli, no stále ide o príliš vysokú úroveň pre komfort centrálnej banky.
Nárast inflácie pri obchodovateľných statkoch modrou líniou zmiernil dopad spomaľovania v sektore neobchodovateľných statkov a narušil celkový dezinflačný proces na Novom Zélande. V prostredí povojnových stagflačných tlakov, vyšších cien komodít a rizikového sentimentu nepriaznivého pre NZD pôsobí jastrabí obrat ako včasná reakcia zameraná na ukotvenie inflačných očakávaní. Zdroj: XTB Research
Príprava pôdy: Konsenzus Silk-ANZ
Piatkové komentáre guvernérky Breman predstavujú posledný dielik v jastrabej skladačke, ktorú predstavitelia RBNZ budovali počas celého týždňa.
- Zástupkyňa guvernérky Karen Silk (štvrtok): Potvrdila, že základné nastavenie centrálnej banky je pevne vychýlené smerom k zvyšovaniu sadzieb na nadchádzajúcich zasadnutiach. Výslovne uviedla, že júl je otvoreným rozhodnutím. Dôležité je, že Silk poznamenala, že centrálna banka nemusí čakať na štvrťročné údaje o CPI, kým začne konať. Rýchle ukončenie geopolitického napätia navyše nezvráti inflačné škody, ktoré sú už v systéme zabudované.
- Inštitucionálne projekcie: Wall Street aj domáce obchodné tímy sa na tento posun pripravovali už skôr. ANZ Research už skôr upozornil na sériu zvýšení sadzieb RBNZ, ktorá by sa mohla začať už v júli. Cieľom by bol agresívny návrat k neutrálnemu nastaveniu OCR približne na úrovni 3 %.
Swapové trhy už do konca roka 2026 oceňujú tri plné zvýšenia úrokových sadzieb na Novom Zélande, čo by vrátilo OCR späť na 3 %. Zdroj: Bloomberg Finance LP
NZDUSD (D1)
NZDUSD testuje kľúčovú historickú zónu rezistencie v žltom boxe blízko 0,5980–0,6000, ktorú posilňuje úroveň 78,6 % Fibonacciho retracementu. Dynamická rally vyvolaná jastrabím postojom RBNZ vytlačila cenu nad 10-dňový, 30-dňový a 100-dňový EMA, čo potvrdzuje silné býčie momentum. Zatiaľ čo RSI na úrovni 62,7 odráža dominantný nákupný tlak, stále ponecháva priestor na ďalší rast. Udržateľné prerazenie nad 0,6000 by cielilo na predchádzajúce maximá. Neúspech naopak zvyšuje riziko korekcie späť k 30-dňovému EMA na úrovni 0,5885.
Zdroj: xStation5
