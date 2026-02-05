-
Británia a Microsoft vyvíjajú systém na odhaľovanie deepfake obsahu.
-
Cieľom je ochrana volieb, dôvery verejnosti a finančnej bezpečnosti.
-
Microsoft poskytne AI technológie a cloudovú infraštruktúru.
-
Projekt podporuje širšiu snahu o bezpečné a regulované využívanie umelej inteligencie.
-
Británia a Microsoft vyvíjajú systém na odhaľovanie deepfake obsahu.
-
Cieľom je ochrana volieb, dôvery verejnosti a finančnej bezpečnosti.
-
Microsoft poskytne AI technológie a cloudovú infraštruktúru.
-
Projekt podporuje širšiu snahu o bezpečné a regulované využívanie umelej inteligencie.
Britská vláda oznámila partnerstvo so spoločnosťou Microsoft, ktorého cieľom je vývoj pokročilých nástrojov na rozpoznávanie deepfake obsahu. Iniciatíva reaguje na rastúce obavy z využívania umelej inteligencie na šírenie dezinformácií, podvodov a manipuláciu verejnej mienky.
Riziká AI generovaného obsahu
Deepfakes – realistické videá, zvuky a obrázky vytvorené pomocou AI – sú čoraz častejšie zneužívané na napodobňovanie verejných osôb, finančné podvody a ovplyvňovanie politických procesov. Britské úrady upozorňujú, že technológia výrazne zjednodušila ich tvorbu, čím sa zvýšila hrozba pre spoločnosť.
Technologický prínos Microsoftu
Microsoft do projektu vnáša svoje skúsenosti s AI, cloudovými riešeniami a kybernetickou bezpečnosťou. Spoločnosť sa dlhodobo zameriava na zodpovedné využívanie umelej inteligencie a vývoj nástrojov na overovanie digitálneho obsahu.
Výsledkom má byť automatizovaný systém schopný identifikovať deepfakes v rôznych formátoch, vrátane videa, audia a obrázkov.
Zameranie na voľby a dôveru verejnosti
Osobitná pozornosť sa venuje ochrane volebných procesov, keďže deepfakes môžu slúžiť na šírenie falošných vyjadrení politikov či zavádzanie voličov. Nástroje majú pomôcť aj médiám a inštitúciám pri overovaní informácií.
Technológia môže byť využitá aj v oblasti prevencie finančných podvodov, ktoré čoraz častejšie využívajú falošné hlasové a videozáznamy.
Súčasť širšej stratégie regulácie AI
Partnerstvo zapadá do ambície Spojeného kráľovstva stať sa globálnym lídrom v oblasti bezpečnosti a regulácie umelej inteligencie. Vláda zdôrazňuje, že spolupráca s technologickými firmami je nevyhnutná na zvládnutie rýchlo sa vyvíjajúcich AI hrozieb.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
✅Výsledky Amazonu: Zmiešané výsledky, akcie oslabujú o 10 %
🔴Živé komentáre od XTB: Mini odstávka v USA spôsobuje výpadok makroekonomických údajov
Kongsberg Gruppen po výsledkoch: Spoločnosť dobieha zvyšok sektora
Trhové zhrnutie: Európske indexy sa pokúšajú o odraz po rekordnom výpredaji na Wall Street 🔨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.