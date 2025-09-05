Broadcom ožije vďaka megaobjednávke AI čipov, OpenAI si to postaví doma

Broadcomo zomnieva silný oživenie investorskej dôvery po oznámení, že získal viac než 10 miliárd USD v objednávkach na AI infraštruktúru od nového zákazníka. Akcie spoločnosti sa v predobchodnej fáze zvýšili až o 7–9 %. Generálny riaditeľ Hock Tan zároveň potvrdil, že zostane vo vedení až do roku 2030, čo poskytlo dodatočnú stabilitu.
Podľa správy Financial Times je pravdepodobným zákazníkom OpenAI, ktorá s Broadcomom plánuje od roku 2026 rozbehnúť masovú výrobu vlastných AI čipov na interné použitie, čím chce znížiť závislosť od Nvidie.
Broadcom súčasne ohlásil výsledky za tretí kvartál fiškálneho roka: tržby dosiahli 15,95 miliardy USD, čo prevýšilo očakávania analytikov, a čistý zisk na akciu dosiahol 1,69 USD. Spoločnosť tiež očakáva, že príjmy z AI vo štvrtom kvartáli stúpnu na 6,2 miliardy USD.
Analytici z bánk ako Bernstein, J.P. Morgan či Morgan Stanley vyzdvihli význam tejto obrovskej objednávky a Tanovo rozhodnutie pokračovať vo vedení ako klíčové prvky pre zvýšenie dôvery investorov.
