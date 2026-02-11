US OPEN: Silné dáta z trhu práce naznačujú pomalšie tempo znižovania sadzieb?

- Mimoriadne silná správa z amerického trhu práce za január výrazne utlmenila očakávania júnového zníženia sadzieb zo strany Fedu.
- Futures na indexy po zverejnení NFP ďalej rozšírili svoje zisky, keď investori vsádzajú na pokračujúcu odolnosť americkej ekonomiky.
- Technologické akcie vedú výrazné oživenie v úvode obchodovania.
Mimoriadne silná správa z trhu práce
Správa o non-farm payrolls (NFP) ukázala nárast o 130 000 pracovných miest, čo je takmer dvojnásobok trhového konsenzu. Treba však poznamenať, že očakávania boli výrazne rozptýlené. Zatiaľ čo len málokto predpokladal výsledok nad 100 000, viaceré inštitúcie dokonca očakávali pokles zamestnanosti. Hoci je január tradične volatilným mesiacom podliehajúcim rôznym technickým úpravám, táto správa naznačuje, že trh práce zostáva fundamentálne robustný napriek nedávnym slabším dátam z iných oblastí. Miera nezamestnanosti – odvodená zo samostatného prieskumu domácností – navyše nečakane klesla na 4,3 %.
Tieto silné údaje zásadne menia očakávania ohľadom ďalšieho kroku Fedu. Peňažné trhy teraz započítavajú prvé zníženie sadzieb až v júli, hoci v júni už bude Fed pod vedením Kevina Warshe, ktorý je teoreticky vnímaný ako priaznivec nižších sadzieb.
US500 sa približuje k rekordným úrovniam
Akciové trhy dnes obnovili rastový trend po krátkej pauze v predchádzajúcej seanse. Rast je poháňaný najmä obnoveným optimizmom okolo technologických spoločností s veľkou trhovou kapitalizáciou. Index S&P 500 (US500) testuje hranicu 7 000 bodov a do veľkej miery ignoruje zníženú pravdepodobnosť okamžitého znižovania sadzieb v prospech lepšieho výhľadu americkej ekonomiky.
Denné uzavretie nad úrovňou 7 000 bodov by pravdepodobne otvorilo cestu k novým historickým maximám, najmä vzhľadom na blížiace sa zverejnenie výsledkov spoločnosti Nvidia o dva týždne. Naopak neudržanie tejto úrovne by mohlo vyvolať korekciu smerom k 23,6 % Fibonacciho retracementu poslednej klesajúcej vlny.
Korporátny prehľad
- Sentiment sa pri amerických technologických gigantoch po včerajšej miernej korekcii zlepšil. Nvidia vedie rast so ziskom viac než 1 %, nasledovaná solídnym posilnením spoločností Amazon, Microsoft a Meta (všetky približne +0,5–0,6 %). Apple a Tesla zaznamenávajú miernejší rast.
- T-Mobile US (TMUS.US): Akcie pri otvorení klesli o viac než 5 % po slabších než očakávaných čistých prírastkoch predplatiteľov za štvrtý štvrťrok. Spoločnosť síce oznámila novú službu živého prekladu podporujúcu 50 jazykov, no správa vyvolala tlak na akcie Duolingo (DUOL.US).
- Moderna (MRNA.US): Akcie sa prepadli takmer o 10 % po tom, čo americkí regulátori odmietli preskúmať jej novú mRNA vakcínu proti chrípke, čo predstavuje významný zásah do snahy diverzifikovať príjmy mimo segment vakcín proti Covid-19.
- Gilead Sciences (GILD.US): Titul oslabil o viac než 1 %, keďže finančné výsledky a výhlaď na rok 2026 nenaplnili očakávania Wall Street.
- Kraft Heinz (KHC.US): Akcie klesli o viac než 6 % po oznámení, že spoločnosť pozastavila dlho očakávaný plán rozdelenia na dva samostatné subjekty. Manažment zároveň oznámil investičný program v hodnote 600 miliónov USD zameraný na zrýchlenie rastu tržieb.
- Ford (F.US): Automobilka zaznamenala mierne zisky napriek slabšiemu výkonu za štvrtý štvrťrok 2025. Tržby vo výške 45,89 miliardy USD síce prekonali očakávania, medziročne však klesli o 4,8 %. Sentiment zostáva utlmený pre pokračujúce straty.
