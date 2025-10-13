Canal+ získava 94 % podiel v MultiChoice a plánuje sekundárne obchodovanie v Johannesburgu

-
Francúzska mediálna skupina Canal+ oznámila, že po ukončení svojej ponuky na odkúpenie dňa 10. októbra 2025 získala celkovo 94 % podiel v juhafrickej spoločnosti MultiChoice Group, ktorá je lídrom v oblasti platených televíznych služieb.
Canal+ ponúkla akcionárom MultiChoice 125 ZAR za akciu, čím ocenila firmu na približne 35 miliárd randov (asi 3,2 miliardy USD). Transakcia bola schválená všetkými potrebnými regulátormi vrátane certifikátu od regulačného úradu pre prevzatia v JAR (Takeover Regulation Panel).
Na základe tejto úspešnej ponuky Canal+ oznámila zámer vykúpiť zvyšné akcie a uskutočniť sekundárne zalistovanie na burze v Johannesburgu (JSE), pričom primárna burza zostáva v Londýne.
Regulačný rámec a požiadavky
Prevzatie bolo podmienené dodržaním zákonov o vysielaní v Južnej Afrike. V rámci toho vznikol nový subjekt LicenceCo, ktorý drží vysielaciu licenciu a je väčšinovo vlastnený lokálnymi investormi, aby sa dodržali pravidlá zákona o elektronických komunikáciách.
Medzi ďalšie podmienky patrili:
-
Záruky zamestnanosti – zákaz prepúšťania počas určitého obdobia
-
Zvýšenie zastúpenia historicky znevýhodnených osôb (HDPs)
-
Záväzok k investíciám do miestneho obsahu a produkcie
Strategický význam
Toto prevzatie výrazne rozširuje prítomnosť Canal+ v Afrike. MultiChoice vlastní známe značky ako DStv, GOtv a streamovaciu platformu Showmax, čím si Canal+ posilňuje pozíciu na dynamickom mediálnom trhu kontinentu.
Plánované zalistovanie na JSE má za cieľ udržať prístup k africkým kapitálovým trhom a poskytnúť miestnym investorom možnosť zúčastniť sa na vlastníctve. Následne sa očakáva, že MultiChoice bude stiahnutá z burzy.
Riziká a výzvy
-
Integrácia naprieč krajinami a právnymi rámcami
-
Dodržiavanie lokálnych regulácií a podmienok
-
Možné právne spory zo strany minoritných akcionárov
-
Trhové riziká – volatilita mien, konkurenčný tlak streamovacích služieb
-
Dôvera verejnosti – Canal+ bude pod drobnohľadom v otázke zachovania kultúrnej identity a lokálneho obsahu
