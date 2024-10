Capri Holdings stráca 45 %; Tapestry stúpa o 16 %, pretože federálny súd USA blokuje fúziu za 8,5 miliardy USD

Módny holding Tapestry (TPR.US), ktorý vlastní značky ako Coach New York, Kate Spade New York a Stuart Weitzman, nedostal povolenie na akvizíciu Capri Holdings (CPRI.US), ktorá má portfólio ikonických značiek ako Michael Kors, Versace a Jimmy Choo. Už pred šiestimi mesiacmi FTC USA zablokovala akvizičnú dohodu, ktorá by ohodnotila Capri na 8,5 miliardy USD, oproti súčasnej kapitalizácii 2,5 miliardy USD.

Vtedy FTC poukázala na významnú konkurenciu medzi oboma spoločnosťami, najmä v sektore luxusných kabeliek, a uviedla, že akvizícia by zvýšila náklady pre koncových spotrebiteľov. Federálny súd argumentoval podobne a zablokoval dohodu, ktorú mnohí akcionári Capri považovali za potenciálne veľmi prospešnú pre spoločnosť. Napriek svojmu širokému portfóliu luxusných značiek Capri zápasí s viacerými štrukturálnymi problémami. Akcionári Tapestry preto blokovanie tejto dohody vnímali pozitívne.

Tapestry (TPR.US), D1 interval

Zdroj: xStation5