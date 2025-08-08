Ťažba ropy OPEC v júli vzrástla, ceny ropy však smerujú k najväčším týždenným stratám od júna

Podľa prieskumu agentúry Reuters zvýšila organizácia OPEC v júli ťažbu na 27,38 milióna barelov denne, čo je o 270 tisíc b/d viac než v júni. Rast produkcie bol výsledkom dohody OPEC+ o postupnom rušení nedávnych obmedzení ťažby. Najväčší nárast zaznamenali Spojené arabské emiráty (+100 tis. b/d) a Saudská Arábia, zatiaľ čo Irak ťažbu naopak znížil pre kompenzačné škrty a útoky dronov na ropné polia v irackom Kurdistane.
Napriek tomu, že niektoré odhady, napríklad od Medzinárodnej agentúry pre energiu, uvádzajú vyššie objemy ťažby, údaje OPEC a prieskum Reuters ukazujú, že členské štáty sa produkčne pohybujú blízko stanovených kvót.
Na ropnom trhu však pretrváva negatívna nálada. Cena Brentu sa pohybovala okolo 66,57 USD/barel a WTI na 63,92 USD/barel, pričom oba kontrakty smerujú k týždennej strate 4,4 % (Brent) a 4,9 % (WTI) – najväčšej od konca júna.
K poklesu cien prispievajú obavy z oslabenia globálneho dopytu pre nové americké clá na dovoz z viacerých obchodných partnerov a geopolitická neistota okolo ruského exportu. Trh zároveň sleduje možné stretnutie prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina, ktoré by mohlo naznačiť snahu o diplomatické riešenie vojny na Ukrajine a potenciálne zmiernenie sankcií proti Rusku.
Analytici však upozorňujú, že k prelomu je ďaleko – Putin pravdepodobne bude trvať na svojich územných požiadavkách, zatiaľ čo USA tlačia na prímerie. Riziko sekundárnych sankcií voči odberateľom ruskej ropy, vrátane Číny a Indie, preto zostáva v hre.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americkej ropy WTI sa po výraznom poklese v posledných dňoch snaží stabilizovať a aktuálne sa obchoduje okolo 64,10 USD. Na grafe je viditeľný prielom z klesajúceho kanála smerom nahor, avšak cena sa momentálne pohybuje tesne pod EMA 50 (64,45 USD) a SMA 100 (65,18 USD), ktoré fungujú ako blízke rezistencie.
Fibonacciho retracement ukazuje, že najbližšie technické úrovne odporu ležia na 64,92 USD (23,6 %) a 65,99 USD (38,2 %), pričom ich prekonanie by mohlo otvoriť priestor k 66,86 USD (50 %).
Momentum (99,8) aj CCI (69,3) naznačujú zlepšenie krátkodobého sentimentu a možnosť ďalšieho rastu, avšak trh zatiaľ postráda jasné potvrdenie obratu trendu. Pre zmenu strednodobého výhľadu na býčí by bolo kľúčové, aby cena uzavrela nad SMA 100 a udržala sa tam.
Zdroj: xStation5
