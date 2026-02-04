Carlsberg prekonal odhady zisku, no varuje pred náročným rokom 2026

- Zisk Carlsbergu v roku 2025 vzrástol o 5 % na 13,99 miliardy DKK, čo prekročilo očakávania trhu.
- Spoločnosť očakáva mierny rast zisku (2–6 %) v roku 2026, no zároveň upozorňuje na pretrvávajúci slabý spotrebiteľský dopyt.
- IPO indickej divízie by mohlo priniesť až 5 miliárd DKK a pomôcť pri znižovaní zadlženia.
- Pivovar pokračuje v diverzifikácii cez nealkoholické nápoje, no naďalej čelí tlaku na objemy a tržby.
Dánsky pivovar Carlsberg oznámil prevádzkový zisk vo výške 13,99 miliardy DKK (2,22 miliardy USD) za rok 2025, čím prekonal očakávania analytikov (13,82 miliardy DKK). Spoločnosť však varuje pred náročným rokom 2026, v ktorom neočakáva žiadne výrazné zlepšenie spotrebiteľského dopytu.
Generálny riaditeľ Jacob Aarup-Andersen poznamenal, že spotrebiteľské prostredie zostáva slabé a výhľad rastu zisku na úrovni 2 – 6 % pre tento rok je stále zaťažený nejasnosťami v geopolitike a obchodnej politike. Podľa neho budú tieto faktory naďalej ovplyvňovať tvorbu pracovných miest a spotrebiteľskú dôveru.
Hoci Carlsberg prekonal niektorých svojich konkurentov, ako sú Anheuser-Busch InBev a Heineken, situácia v pivovarníckom priemysle zostáva náročná, čo má za následok pokles objemu a tržieb, napriek akvizícii výrobcu nealkoholických nápojov Britvic, ktorá pomohla spoločnosti zdvojnásobiť svoj podiel na trhu nealkoholických nápojov na 30 % celkového objemu.
Spoločnosť zaviedla opatrenia na zníženie nákladov, vrátane zníženia nákladov na cestovanie, poradenstvo a počet zamestnancov, aby si udržala ziskovosť v prostredí nízkeho spotrebiteľského dopytu, amerických ciel a vplyvu vojny na Ukrajine.
Carlsberg tiež potvrdil, že zvažuje IPO svojej indickej divízie, ktorá predstavuje približne 5 % objemu predaja. Podľa odhadov analytikov Jefferies by predaj 35 % podielu mohol priniesť až 5 miliárd DKK a pomôcť spoločnosti znížiť jej zadlženosť. Spoločnosť sa zatiaľ nevyjadrila k podrobnostiam IPO.
Graf CARLB.DK (D1)
Akcie Carlsbergu dnes prudko vzrástli a momentálne sa obchodujú za 908,60 DKK, čo predstavuje výrazný nárast oproti predchádzajúcim cenovým maximám. Z technického hľadiska sú akcie v silnom býčom trende. Cena je výrazne nad kĺzavými priemermi – EMA 50 na úrovni 834,49 DKK a SMA 100 na úrovni 799,17 DKK. Oba priemery vykazujú rastúci trend, čo potvrdzuje silu trhu a rastúcu dynamiku. RSI je na úrovni 70,5, čím vstupuje do prekúpenej zóny. To môže naznačovať krátkodobé vyčerpanie rastu, ale v silnom trende sa tento signál často ignoruje, kým sa nepotvrdí obrat. Akákoľvek korekcia by mohla naraziť na počiatočnú technickú podporu okolo 850-860 DKK, blízko predchádzajúcich maxím a v dosahu kĺzavého priemeru EMA 50.
Zdroj: xStation
