Centene prekvapuje investorov ziskovým výhľadom na rok 2026

- Centene očakáva zisk nad 3 USD/akciu v roku 2026, čím prekonáva odhady analytikov.
- Spoločnosť čelí tlakom v dôsledku poklesu dotácií, škrtov v Medicaid a stagnujúcich platieb za Medicare.
- Na rozdiel od konkurencie Centene nemá stabilný príjem z komerčných segmentov, čo ju robí citlivejšou na politické riziká.
- Napriek negatívnemu sentimentu v sektore zostáva výhlaď spoločnosti Centene relatívne silný a môže zaujať investorov hľadajúcich odolnejších hráčov v poisťovníctve.
Spoločnosť Centene Corp. zverejnila ziskový výhlaď na rok 2026, ktorý prekonal očakávania Wall Street – ide o zriedkavý pozitívny signál v sektore zdravotného poistenia, ktorý sa inak potýka s rastúcimi nákladmi a negatívnymi zásahmi do verejných programov.
Centene oznámila, že tento rok očakáva upravený zisk nad 3 USD na akciu, čo je viac než priemerný odhad analytikov vo výške 2,88 USD. Za štvrtý kvartál 2025 spoločnosť vykázala upravenú stratu 1,19 USD na akciu, čo bolo mierne lepšie než očakávania trhu.
Spoločnosť so sídlom v St. Louis sa špecializuje na verejné zdravotné poistenie, čo ju robí zraniteľnejšou voči politickým zmenám než konkurenti s diverzifikovanejšími príjmami, ako sú zamestnanecké programy alebo segmenty liekových benefitov.
Tlak z Washingtonu
Sektor čelí viacerým systémovým výzvam:
-
Kongres nechal vypršať niektoré dotácie na plány v rámci zákona o dostupnej starostlivosti (ACA), čo zvyšuje ceny poistiek a môže znížiť počet zdravých poistených.
-
Federálna vláda oznámila, že platby za súkromné Medicare plány zostanú v roku 2027 nezmenené, zatiaľ čo náklady na zdravotnú starostlivosť rastú.
-
Navyše sa očakávajú škrty v programoch Medicaid, ktoré môžu do roku 2034 pripraviť o poistenie až 10 miliónov ľudí.
Tieto faktory vyvíjajú tlak na všetky tri kľúčové segmenty podnikania Centene. Spoločnosť už vlani zrušila výhlaď na rok 2025, čo viedlo k prudkému poklesu jej akcií. Vtedy poukázala na nepredvídateľné riziká v ACA trhu.
Reakcia trhu a konkurencia
Zatiaľ čo konkurent Molina Healthcare Inc. šokoval investorov veľmi slabým výhľadom a jeho akcie vo štvrtok klesli o 33 %, akcie Centene reagovali na túto správu poklesom o 12 % po ukončení obchodovania. V piatok ráno pred otvorením trhov klesli o ďalších 1,7 %.
Napriek tomuto krátkodobému poklesu prináša Centene relatívne optimistický výhlaď, ktorý môže zmierniť obavy investorov a opätovne prilákať záujem o akcie spoločnosti v prostredí, kde väčšina konkurencie prináša sklamanie.
Graf CNC.US (D1)
Akcie spoločnosti Centene sa po niekoľkomesačnom raste dostali pod tlak. Aktuálne sa cena nachádza na úrovni 40,06 USD a prerazila pod kĺzavý priemer EMA 50 (41,80 USD), čo predstavuje prvé varovanie pre býkov. Naďalej sa však drží nad SMA 100 (38,65 USD), čo predstavuje potenciálnu technickú podporu. RSI dosahuje hodnotu 42,7, teda sa blíži k pásmu prepredanosti, ale ho ešte nedosiahlo. To naznačuje slabnúce nákupné momentum bez jasného obratu trendu. Technicky je kľúčové sledovať, či cena nájde oporu na úrovni SMA 100. Prerazenie pod túto hladinu by mohlo otvoriť priestor na pokles k zóne 35–36 USD, zatiaľ čo návrat nad EMA 50 by mohol obnoviť pozitívny sentiment.
Zdroj: xStation5
