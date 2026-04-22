Ceny ropy klesajú 🔻

- WTI klesá o 1,8 % na 88,6 USD, zatiaľ čo Brent stráca 1,6 % na 92,3 USD.
- Významným rizikom zostáva Hormuzský prieliv a prípadné narušenie dodávok.
- Investori sú teraz opatrní a ropa zatiaľ nemá jasný smer.
Ceny ropy dnes oslabujú, keď investori opäť prehodnocujú výhlaď okolo rokovaní medzi USA a Iránom aj širšiu geopolitickú situáciu na Blízkom východe. Po predchádzajúcom raste sa trh dostal pod predajný tlak a oba hlavné ropné benchmarky sa posunuli nižšie.
Americká ropa WTI aktuálne klesá o 1,8 % a obchoduje sa pri 88,6 USD za barel. Severomorský Brent stráca 1,6 % a pohybuje sa okolo 92,3 USD za barel. Trh tak odovzdáva časť predchádzajúcich ziskov, pretože investori zatiaľ nevidia dostatok nových impulzov pre ďalší rast.
Hlavnou témou zostáva neistota okolo ďalšieho vývoja vzťahov medzi Washingtonom a Teheránom. Hoci Spojené štáty predĺžili prímerie, stále nie je jasné, či sa podarí dosiahnuť stabilnejšiu dohodu a či sa situácia v regióne skutočne upokojí. Práve táto nejasnosť drží obchodníkov v opatrnosti a obmedzuje ochotu staviť na výraznejší rast alebo pokles cien.
Dôležitým faktorom naďalej zostáva aj situácia v Hormuzskom prielive, ktorým bežne prechádza významná časť svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu. Akékoľvek narušenie dopravy v tomto priestore predstavuje pre trh citeľné riziko. V súčasnosti však prevláda skôr opatrné vyčkávanie než panická reakcia.
Popri geopolitike sleduje trh aj vývoj amerických zásob. Ich pokles by mohol cenám ropy krátkodobo pomôcť, no aktuálne prevláda skôr nervozita a vyberanie ziskov po predchádzajúcom raste. Kým nepríde jasnejší signál z diplomatických rokovaní alebo z oblasti dodávok, ropa môže zostať volatilná.
Graf OIL.WTI (H1)
Ropa WTI sa obchoduje pri 88,44 USD a po predchádzajúcom raste prešla do korekcie. Cena sa teraz drží len tesne nad EMA 50 na úrovni 88,25 USD a zároveň nad SMA 100 na hodnote 87,84 USD, takže krátkodobá technická štruktúra ešte nie je vyslovene medvedia, no býčie momentum citeľne slabne. Po rýchlom raste do oblasti 91,88 USD prišlo odmietnutie vyšších cien a následný návrat späť k hlavným kĺzavým priemerom, čo ukazuje na oslabovanie nákupnej sily. CCI sa pohybuje okolo -22,4, teda v neutrálnom až mierne negatívnom pásme, a Momentum na úrovni 101,9 naznačuje, že trh síce ešte úplne nestratil rastovú dynamiku, no tá už nie je taká presvedčivá ako počas predchádzajúceho impulzu. Z technického pohľadu bude teraz kľúčové, či si WTI udrží pásmo 88,2 až 87,8 USD. Ak áno, trh sa môže opäť pokúsiť o návrat k 89,9 až 91,5 USD. V prípade prierazu nižšie by sa naopak otvoril priestor pre hlbšie oslabenie.
Zdroj: xStation5
