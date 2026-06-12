Dohoda s Iránom sa komplikuje: Ropa po Trumpových slovách ožíva 📈

Zdroj: Truth Social
Donald Trump vo svojom najnovšom príspevku ostro zaútočil na Irán a spochybnil jeho tvrdenia o podmienkach možnej dohody. Podľa Trumpa informácie, ktoré mala iránska strana poskytnúť médiám, nezodpovedajú tomu, čo bolo písomne dohodnuté. Tým výrazne schladil predchádzajúci optimizmus, že by sa dohoda medzi USA a Iránom mohla rýchlo posunúť k podpisu.
Trump zároveň obvinil Irán z konania v zlej viere a označil jeho vyhlásenia o dohode za nepravdivé. Takáto ostrá rétorika naznačuje, že rokovania zostávajú veľmi citlivé a že medzi oboma stranami stále existujú zásadné rozpory o finálnej podobe dohody.
Ďalším dôležitým bodom je údajný dronový útok na indické lode opúšťajúce Hormuzský prieliv. Trump ho označil za absolútne neprijateľný. Práve bezpečnosť v tejto oblasti je pre trhy kľúčová, pretože Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie trasy na prepravu ropy a plynu.
Z pohľadu investorov príspevok okamžite zvýšil nervozitu na energetických trhoch. Ropa na Trumpove slová zareagovala rastom a odmazala časť dnešnej straty, pretože obchodníci znovu začali započítavať riziko ďalšej eskalácie v oblasti Hormuzského prielivu. Ak sa napätie v regióne znovu vyostrí, ropa môže pokračovať v raste. Naopak potvrdenie dohody a upokojenie situácie by mohlo ceny energií opäť dostať pod tlak.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Ropa Brent prehlbuje straty na -3 % pre detaily možnej dohody
Graf dňa: Ide tentoraz o skutočný prieraz na trhu s ropou? (12.06.2026)
Dohoda s Iránom na dosah? Trump upokojuje trhy, Teherán brzdí eufóriu ⚠️
Denné zhrnutie: „TACO moment“ podporuje odraz indexov 📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.