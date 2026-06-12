Graf dňa: Ide tentoraz o skutočný prieraz na trhu s ropou? (12.06.2026)

Ceny ropy sa vrátili k prudkým poklesom v reakcii na oznámenia Donalda Trumpa. Po prvé zrušil plánované údery na Irán, ktoré sa mali uskutočniť počas minulej noci. Po druhé naznačil, že dohoda s Iránom je v podstate uzavretá a v blízkej budúcnosti môže byť podpísaná v Európe. Ropa Brent klesla pod 90 USD za barel a po rolloveri futures kontraktov na ropu WTI kotácie ukazujú úroveň pod 85 USD za barel.
Bez vplyvu rolloveru futures kontraktov sú ceny ropy už len o 25 % vyššie než na začiatku konfliktu. Situácie z rokov 1990 a 2022 naznačujú priestor na ďalšie poklesy, treba však pripomenúť, že Hormuzský prieliv zostáva uzavretý. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Efekt déjà vu, alebo opatrnosť nadovšetko
Hoci je cenová reakcia prudká, história nás učí veľkej zdržanlivosti. Je dobré pripomenúť tvrdé fakty:
- Minulé sľuby: Americký prezident už mnohokrát tvrdil, že dohoda s Iránom je na dosah, zatiaľ však žiadna nebola realizovaná. Navyše aj napriek týmto snahám počet lodí prechádzajúcich prielivom klesol dokonca v porovnaní so situáciou, keď prebiehali skutočné vojenské operácie.
- Skepticizmus druhej strany: Teherán nadšenie fakticky mierni a uvádza, že ku konečným záverom zatiaľ nedošlo. Miestne spravodajské agentúry navyše informujú, že text dohody nebol oficiálne schválený. Samotná potenciálna dohoda má mať podobu memoranda, ktoré okrem iného počíta so 60-dňovým prímerím a zrušením námornej blokády výmenou za návrat k jadrovým rokovaniam.
Ako je vidieť, v apríli a marci preplávalo Hormuzským prielivom viac lodí než teraz. Treba však poznamenať, že veľká časť z nich mohla pochádzať z Iránu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Trh verí v kompromis. Spready a krivka klesajú
Napriek tomu sa zdá, že investori tentoraz silno veria v pozitívny scenár. Ako naznačujú hlasy z Wall Street, rastie presvedčenie, že obe strany majú v prípade zlyhania rokovaní jednoducho príliš veľa čo stratiť. Úplný kolaps rokovaní tak prestal byť vnímaný ako najpravdepodobnejší scenár.
Vo svetle týchto správ sledujeme na futures trhu klasické správanie, ktoré naznačuje deeskaláciu:
- Sploštenie forwardovej krivky: Trh z cien výrazne odstraňuje vojnovú rizikovú prémiu, čo tlačí najbližšie kontrakty výrazne nadol a splošťuje celú termínovú štruktúru.
- Pokles kalendárnych spreadov: Vidina skorého otvorenia kľúčového Hormuzského prielivu bez dodatočných poplatkov znamená, že obavy trhu o okamžitú dostupnosť komodity slabnú. Prémia za okamžité dodanie (backwardation) prudko klesá spolu s výpredajom najbližších júlových a augustových sérií.
Spready klesli na úrovne zo začiatku konfliktu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Technické a fyzické prekážky
Treba pripomenúť, že aj ak budú dokumenty podpísané, návrat k plnej fyzickej normalite bude trvať mesiace. Úspešne uzavretý prieliv navyše vytvára riziko návratu k podobnej eskalácii, ak sa obe strany znovu dostanú do sporu.
V ceste stojí aj nutnosť odstrániť míny z Hormuzského prielivu, opraviť energetickú infraštruktúru po útokoch dronov a čas potrebný na obnovenie odstavenej produkcie. Zaujímavé je, že tento proces deeskalácie sa prekrýva s veľmi napätým spotovým trhom. Zásoby zreteľne klesajú. Hoci globálne zostávajú na vysokých úrovniach, na niektorých miestach, napríklad v Singapure alebo dokonca v termináli Cushing, sú zásoby extrémne nízke a poukazujú na možné problémy v najbližších týždňoch, ak nedôjde k obnoveniu bežných dodávok.
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