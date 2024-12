Ceny zemného plynu v USA rastú vďaka predpovediam chladného počasia a zvýšenému dopytu po LNG

Futures na zemný plyn v USA zaznamenali výrazný nárast, podporený očakávaním trvalejšieho chladného počasia v januári a zvýšeným dopytom po skvapalnenom zemnom plyne (LNG).

Predpovede chladného počasia zvyšujú dopyt

Meteorologické modely predpovedajú výrazné ochladenie vo východných a stredozápadných oblastiach USA počas prvých dvoch týždňov v januári, čo zvyšuje očakávania vyššieho dopytu po vykurovaní. Scott Shelton z TP ICAP uviedol, že počasie v USA bude v nasledujúcich 15 dňoch veľmi chladné, najmä na východe a stredozápade, s náznakmi trvalého chladu.

Zvýšený dopyt po LNG a geopolitické faktory

Rozhodnutie Ukrajiny neobnoviť zmluvu o tranzite ruského plynu do Európy zvyšuje očakávania vyššieho dopytu po americkom LNG. Dennis Kissler z BOK Financial uviedol, že spolu s predpoveďami oveľa chladnejšieho počasia v USA aj Európe to vytvára nákupnú horúčku.

Aktuálny cenový vývoj

Futures na zemný plyn s dodaním vo februári vzrástli o 20 % na 4,058 USD za milión britských termálnych jednotiek (mmBtu). Holandské futures TTF klesli o 1 % na 47,27 EUR za megawatthodinu.

Očakávaný vývoj v roku 2025

Analytici predpovedajú, že americký export LNG vzrastie v roku 2025 o 15 % na 14 miliárd kubických stôp denne vďaka rozšíreniu kapacít v zariadeniach Plaquemines a Corpus Christi LNG. Ceny na Henry Hub sa očakávajú tesne pod 3 USD za mmBtu, podporené rastúcim exportom a silným domácim dopytom po energii.



Ceny zemného plynu prudko rastú na 3,954 USD za mmBtu; EMA (14) a Bollingerove pásma naznačujú rastúcu volatilitu vďaka predpovediam chladného počasia a zvýšenému dopytu po LNG. Zdroj: xStation5