Ceny zlata klesajú, investori čakajú na údaje o zamestnanosti v USA

Ceny zlata mierne poklesli počas ranného obchodovania v Európe, pričom futures klesli o 0,3 % na 2 667,30 USD za trojskú uncu. Tento pohyb odráža opatrnosť investorov pred očakávanými údajmi o nezemědelskej zamestnanosti v USA, ktoré by mohli naznačiť budúce kroky menovej politiky Federálneho rezervného systému.

Očakávania trhu ohľadom ekonomických ukazovateľov z USA

Očakáva sa, že nadchádzajúca správa o zamestnanosti ukáže nárast o 200 000 pracovných miest v novembri, čo je výrazné zlepšenie oproti októbrovým slabým 12 000 pracovným miestam. Silnejšie výsledky by mohli ovplyvniť postoj Federálneho rezervného systému k úrokovým sadzbám, pričom trh momentálne očakáva 74% pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 25 bázických bodov tento mesiac.

Technická analýza zlatých futures

Z technického pohľadu si futures na zlato udržali pozíciu nad úrovňou podpory 2 640 USD za uncu, čo naznačuje býčí trend. Index relatívnej sily (RSI) sa opäť dostal do pozitívneho pásma, čo signalizuje silnejúce býčie momentum, ktoré by mohlo viesť k ďalšiemu rastu cien v najbližších obchodných seansách. Analytici predpokladajú, že drahý kov by mohol prekročiť 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer a obnoviť svoj rastúci trend.

Globálne faktory ovplyvňujúce ceny zlata

Politické nepokoje vo Francúzsku a Južnej Kórei posilnili dopyt po bezpečných aktívach, ako je zlato. Okrem toho posilnenie amerického dolára predstavuje výzvu pre dopyt po zlate, pretože silnejší dolár zvyšuje cenu zlata pre držiteľov iných mien.

Výhľad pre investorov do zlata

S blížiacim sa koncom roka je nepravdepodobné, že by došlo k významným investičným rozhodnutiam, čo vedie k krátkodobým trhovým aktivitám a realizácii ziskov. Investorom sa odporúča dôsledne sledovať ekonomické údaje z USA a komunikáciu Federálneho rezervného systému, keďže tieto faktory budú zohrávať kľúčovú úlohu pri formovaní vývoja cien zlata v blízkej budúcnosti.





Analýza cien zlata s použitím Bollingerových pásiem (20,2) a RSI na H1 grafe – Graf zobrazuje nedávnu konsolidáciu okolo 2 640 USD, pričom RSI naznačuje neutrálny moment a Bollingerove pásma ukazujú možnosť prelomu. Zdroj: xStation5