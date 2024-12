Ceny zlata pod tlakom pred kľúčovými údajmi z USA a prejavom predsedu Fedu Powella

K 4. decembru 2024 zaznamenali ceny zlata mierne výkyvy, pričom spotové zlato sa obchodovalo za približne 2 649,09 USD za uncu, čo predstavuje nárast o 0,2 %. Tento pohyb je ovplyvnený očakávanými ekonomickými údajmi z USA a prejavmi predstaviteľov Federálneho rezervného systému, ktoré by mali trhu poskytnúť ďalšie smerovanie.

Ekonomické ukazovatele z USA a výhľad Fedu

Investori pozorne sledujú situáciu na trhu práce v USA, najmä správu ADP o zamestnanosti a nadchádzajúce údaje o nezemědělských mzdách. Podľa správy ADP bolo v novembri pridaných 146 000 pracovných miest v súkromnom sektore, čo je mierne pod očakávaniami. Tieto údaje by mohli ovplyvniť rozhodnutia Federálneho rezervného systému o úrokových sadzbách.

Predseda Fedu Jerome Powell má dnes neskôr vystúpiť s prejavom, v ktorom sa očakáva objasnenie ďalšieho smerovania menovej politiky centrálnej banky. Trh momentálne počíta so 69 % pravdepodobnosťou zníženia sadzieb o štvrť percentného bodu na nadchádzajúcom decembrovom zasadnutí.

Technická analýza cien zlata

Z technického hľadiska si zlato udržuje býčí trend, ak sa udrží nad úrovňou podpory 2 640 USD za uncu. Komodita sa obchoduje nad 20-dňovým jednoduchým kĺzavým priemerom, čo naznačuje, že býčí moment naberá na sile. Najbližší odpor je stanovený na 2 800 USD za uncu.

Geopolitické faktory a dopyt po bezpečných investíciách

Geopolitické napätie, najmä v oblasti Južnej Ázie a eurozóny, zvyšuje atraktivitu zlata ako bezpečného aktíva. Tieto udalosti prispeli k nedávnemu rastu cien zlata, keďže investori hľadajú stabilitu uprostred globálnych neistôt.

Trhový sentiment a výhľad do budúcnosti

Analytici z J.P. Morgan si udržujú pozitívny výhľad na zlato a predpokladajú, že jeho cena v roku 2025 dosiahne v priemere 2 950 USD za uncu. Táto prognóza vychádza z očakávaní makroekonomických neistôt a možných zmien v amerických politikách. Bank of America navyše predpokladá ďalšie zníženie úrokových sadzieb do polovice roku 2025, čo by mohlo ovplyvniť ceny zlata.

Ceny zlata sú aktuálne ovplyvnené kombináciou ekonomických údajov, politiky Federálneho rezervného systému a geopolitických udalostí. Investorom sa odporúča sledovať tieto faktory, pretože pravdepodobne ovplyvnia výkonnosť zlata v blízkej budúcnosti.



Analýza cien zlata s použitím Bollingerových pásiem (20,2) na H1 grafe – Graf zdôrazňuje nedávnu volatilitu cien a kľúčové úrovne podpory/odporu, ktoré môžu naznačovať budúce pohyby trhu v reakcii na očakávané údaje z USA. Zdroj: xStation5