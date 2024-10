Ceny zlata pravdepodobne porastú aj v roku 2025, napriek možnému spomaleniu

Podľa Deveya Gaglani, analytika výskumu komodít z Axis Securities, ceny zlata budú pravdepodobne pokračovať v raste aj v roku 2025, aj keď je tento drahý kov aktuálne nadhodnotený. Zlato zaznamenalo svoju najlepšiu výkonnosť od roku 2007, čo odráža zvýšený optimizmus investorov. Hoci sú ceny zlata momentálne v prepredanej zóne, geopolitické napätie, silný dopyt z Číny a zníženie úrokových sadzieb zo strany Fedu by mali naďalej podporovať rast cien. Spotové zlato je aktuálne vyššie o 0,8 % na $2,736.74 za uncu.

Futures na zlato sa tiež zotavili, pričom zaznamenali rast o 0,7 % na $2,747.70 za uncu. Zlato dosiahlo rekordných $2,772.60, nasledovalo však prudké vybieranie ziskov, čo viedlo k korekcii. Ipek Ozkardeskaya zo Swissquote Bank uviedla, že napriek rastúcim americkým výnosom dosiahlo zlato rekordné úrovne, pričom príčinou môže byť oslabenie optimizmu ohľadom zníženia sadzieb zo strany Fedu a tiež zvýšené geopolitické napätie pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami v USA.

Väčšina bánk očakáva pokračovanie rastu cien zlata do roku 2025

Podľa správ od hlavných bánk očakávajú analytici, že zlato bude pokračovať v rastu až do roku 2025 vďaka obnovenému prílivu veľkých investícií do ETF a očakávanému ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb hlavných centrálnych bánk, vrátane Fedu. Banka Citi poznamenala, že zlato zostane silné vzhľadom na to, že americká ekonomika sa nachádza v neskorej fáze cyklu a očakáva sa ďalšie zhoršenie na trhu práce.

Goldman Sachs zopakovala svoje odporúčanie na dlhodobé investície do zlata vďaka očakávanému zníženiu globálnych úrokových sadzieb, vyššiemu dopytu centrálnych bánk a zaisťovaniu proti geopolitickým a recesným rizikám. Fed začal svoj uvoľňovací cyklus 18. septembra so znížením úrokových sadzieb o 50 bázických bodov a predpovedá ďalšie zníženie až o 1 percentuálny bod v budúcom roku.

Podľa odhadov J.P. Morgan je silný fyzický dopyt z Číny a centrálnych bánk kľúčový pre rast cien zlata za posledné dva roky, pričom ETF fondy zamerané na retailových investorov sú rozhodujúcim faktorom pre udržateľný rast počas nadchádzajúceho cyklu znižovania sadzieb Fedu.



Analýza cien zlata s indikátormi Bollinger Bands a EMA: sledovanie trendov a volatility za posledné mesiace. Zdroj: xStation5