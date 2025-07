Ceny ropy mierne oslabujú kvôli neistote ohľadom amerických ciel a očakávanému navýšeniu ťažby OPEC+

Ceny ropy vo štvrtok mierne klesli, keď sa na trhu zvyšujú obavy ohľadom možného obnovenia amerických ciel a zároveň sa očakáva, že OPEC+ schváli navýšenie ťažby o 411 000 barelov denne. Brent klesol o 0,49 % na 68,77 USD a WTI stratila 0,46 % na 67 USD za barel.

Vo stredu ropa dosiahla týždenné maximum vďaka napätiu okolo Iránu, ktorý pozastavil spoluprácu s agentúrou OSN pre jadrový dohľad, a vďaka správam o predbežnej obchodnej dohode medzi USA a Vietnamom. Optimismus však tlmí blížiaci sa koniec 90‑dennej celnej prestávky v USA (9. júla) a stále nevyriešené obchodné vzťahy s EÚ a Japonskom, ktoré môžu negatívne ovplyvniť globálny dopyt po pohonných hmotách.

Na nálade investorov sa podpísali aj slabšie čínske dáta, kde červnový rast vo službách dosiahol najnižšie tempo za deväť mesiacov, a tiež neočakávaný rast amerických ropných zásob, ktoré vzrástli o 3,8 milióna barelov oproti očakávanému poklesu.

Napriek silnému červnovému rastu pracovných miest v USA a poklesu nezamestnanosti zostáva postoj Fedu vyčkávací, čo znamená nepravdepodobné znižovanie sadzieb v najbližšej dobe. Trh preto čelí kombinácii tlaku na dopyt a obáv z prebytku ponuky, čo krátkodobo bráni ďalšiemu rastu cien ropy.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena OIL.WTI sa momentálne obchoduje okolo 66,87 USD, pričom nedávno otestovala úroveň 23,6 % Fibonacci retracementu (67,33 USD) a zatiaľ nedokázala preraziť vyššie, čo môže znamenať slabnúce býčie momentum. Po predchádzajúcom prudkom výpredaji z oblasti 78,35 USD cena konsolidovala a teraz sa obchoduje nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (oranžová) i SMA 100 (modrá), čo je z technického pohľadu krátkodobo pozitívny signál. Indikátory Williams %R a CCI sa nachádzajú v zápornom teritóriu, čo naznačuje mierne ochladenie dopytu po raste, pričom objem obchodov sa stabilizoval po predchádzajúcom zvýšení.

Ak by cena dokázala preraziť hranicu 67,33 USD, otvorila by sa cesta k vyšším úrovniam, najmä k silnej rezistencii na 69,43 USD (38,2 % Fibonacciho úroveň), naopak prerazenie pod 66,50 USD by mohlo viesť k návratu do konsolidačnej zóny okolo 65 USD.

Zdroj: xStation5

