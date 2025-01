Ceny zlata zostávajú stabilné pred inauguráciou prezidenta Trumpa

Ceny zlata v pondelok zostali stabilné, pričom spotové zlato vzrástlo o 0,3 % na 2 711,29 USD za uncu, zatiaľ čo americký dolár oslabil pred inauguračným prejavom prezidenta Donalda Trumpa. Investori netrpezlivo očakávajú jeho prejav, ktorý by mohol priniesť náhľad na možné politiky ovplyvňujúce infláciu a budúce rozhodovanie Federálneho rezervného systému o úrokových sadzbách.

Dynamika trhu

Oslabenie dolára: Slabší dolár robí zlato atraktívnejším pre zahraničných kupcov.

Slabší dolár robí zlato atraktívnejším pre zahraničných kupcov. Očakávanie miernejšieho prístupu: Analytik Tim Waterer naznačuje, že miernejší obchodný prístup prezidenta Trumpa by mohol zmierniť inflačné obavy a podporiť ceny zlata.

Analytik Tim Waterer naznačuje, že miernejší obchodný prístup prezidenta Trumpa by mohol zmierniť inflačné obavy a podporiť ceny zlata. Možnosť zvýšenia úrokových sadzieb: Vyššie úrokové sadzby by však mohli atraktivitu zlata znížiť.

Názory investorov

Napriek robustnej správe o zamestnanosti v USA si zlato udržalo svoju pozíciu, čo odráža obozretnosť investorov voči novej politickej agende. David Meger, riaditeľ obchodovania s kovmi v High Ridge Futures, zdôraznil, že neistoty ohľadom navrhovaných taríf na dovoz vytvárajú pre zlato ako bezpečné aktívum podporné prostredie.

Výhľad

Podľa Goldman Sachs by ceny zlata mohli do decembra 2025 dosiahnuť 3 000 USD za uncu, a to vďaka rastúcemu dopytu centrálnych bánk a možnému znižovaniu úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému. Banka tiež považuje pravdepodobnosť uvalenia taríf na zlato za nízku, vzhľadom na jeho status finančného aktíva.

Akonáhle prezident Trump prevezme úrad, trh so zlatom môže čeliť potenciálnej volatilite v závislosti od implementácie politík a ich širších ekonomických dopadov.



Vývoj ceny zlata (GOLD CFD) na 5-minútovom grafe s indikátormi Bollingerove pásma (perióda 20) a Exponenciálny kĺzavý priemer (EMA, perióda 14). Cena zlata sa pohybovala v rozmedzí 2 708,92 až 2 711,35 USD za uncu, pričom indikátory Bollingerove pásma naznačujú miernu volatilitu. EMA poukazuje na stabilizáciu krátkodobého trendu. Zdroj: xStation5