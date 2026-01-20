Česká ekonomika je vo výbornej kondícii

Hospodárska situácia v Českej republike je výrazne lepšia ako pred rokmi. Po pandémii, energetickej kríze a postupnom oživení ekonomiky priniesol rok 2025 výrazný hospodársky rast a rast miezd, sprevádzaný stabilnou infláciou. Napriek miernemu ochladeniu trhu práce zostáva miera nezamestnanosti jednou z najnižších na svete. Situáciu ilustruje aj silná koruna, ktorá zľavňuje dovoz a tým zvyšuje dostupnosť celého radu služieb a tovarov pre domácnosti.
Najnovšie údaje za tretí štvrťrok 2025 ukazujú nárast priemernej mzdy na 48 295 CZK. V poslednom štvrťroku minulého roka dosiahnu hrubé mzdy 50 000 CZK mesačne, čiastočne aj vďaka ročným bonusom. Medziročne sa peňaženky zamestnancov v priemere naplnili o viac ako 7 %. Po zohľadnení inflácie je tento údaj 4,5 %. V prvom štvrťroku 2026 s veľkou pravdepodobnosťou uvidíme najvyššiu priemernú mzdu v reálnych hodnotách od vzniku našej republiky.
Hospodársky rast prekračuje očakávania. V treťom štvrťroku 2025 dosiahol medziročný reálny rast HDP 2,8 %, čo je najrýchlejší rast od roku 2022, keď zohrávalo úlohu porovnanie so slabým rokom 2021. To je jeden z dôvodov, prečo je česká ekonomika jednou z najrýchlejšie rastúcich v Európe. Naša prognóza XTB naznačuje, že pozitívny vývoj ekonomiky, miezd a inflácie pokračoval na konci roka 2025 a bude pokračovať aj v roku 2026. Naozaj došlo k obratu k lepšiemu a existuje mnoho dôvodov na optimizmus.
Problémom však sú početné riziká, ktoré smerujú nadol. Týkajú sa predovšetkým vývoja geopolitických konfliktov, najmä na Ukrajine, vo Venezuele, Iráne, na Taiwane a v neposlednom rade v Grónsku. Významným rizikom je aj zintenzívnenie obchodných vojen. Ďalším potenciálnym problémom je (ne)oživenie nemeckého hospodárstva, ktoré závisí od politických rozhodnutí. Pozitívne očakávania týkajúce sa rastu nemeckého hospodárstva, ktoré by sa výrazne preniesli aj do Českej republiky, tak môžu naraziť na prekážku. Jedno z navrhovaných opatrení, a to plán dotovať ceny energie pre nemecký priemysel, by dokonca ohrozilo konkurencieschopnosť nášho priemyslu, čo by malo negatívny vplyv na hospodársky rast.
Nálada domácností a podnikov sa zlepšuje a má významný vplyv na správanie ekonomických subjektov. V prípade pozitívnych vyhliadok pozorujeme oživenie spotreby, investičnej činnosti, úverovania a ďalších kľúčových oblastí, čo prispieva k posilneniu hospodárskeho rastu. Vytvára sa tak cyklus, v ktorom jeden pozitívny faktor ovplyvňuje druhý. Samozrejme, funguje to aj naopak. Keď je nálada „zlá“, ľudia menej utrácajú a viac šetria, aby sa pripravili na horšie časy. Nižšia ekonomická aktivita sa prejavuje nižšími príjmami spoločností, nižšími mzdami a v teoretickej rovine aj prepúšťaním. V niektorých prípadoch to môže byť samosplniteľná predpoveď. Údaje o nálade sú preto veľmi dôležitým vedúcim ukazovateľom a široko sa používajú v prognózach. Som presvedčený, že každá renomovaná inštitúcia, ktorá predložila svoju prognózu pre Českú republiku, zohľadnila náladu domácností a podnikov.
