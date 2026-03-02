🔴PO 18:00 Stream: Íránské krize a výplach trhů?

Eskalácia konfliktu okolo Iránu nie je len geopolitická správa do novín – je to šok, ktorý sa môže veľmi rýchlo preliať do cien energií a nálady na trhoch. Kľúčový je najmä kanál ropy: už samotné riziko zvyšuje cenu a pri ostrejšom vývoji je v hre ďalší tlak nahor (vrátane obáv o dopravu a plynulosť toku v strategických námorných trasách).
Pre investorov je dôležité chápať, kadiaľ sa dopady šíria: drahšia ropa = drahšie pohonné hmoty a vyšší inflačný tlak, čo môže oddialiť očakávané znižovanie sadzieb (v ČR aj v USA) – a to zvyčajne nie je dobrá správa pre rastové akcie. Zároveň rastie „risk-off“ nálada (tlak na akcie), posilňujú bezpečné prístavy ako zlato či švajčiarsky frank a pod tlakom môžu byť aj meny regiónu vrátane koruny; krypto to často „odnesie“ hlavne zvýšenou volatilitou.
Na streame si to rozoberieme prakticky: aké scenáre dávajú zmysel (rýchla deeskalácia vs. dlhšie napätie), ktoré trhové signály sledovať ako prvé (ropa, prepravné náklady, poistenie lodí, plyn/LNG, sadzby) a kde sa môžu objaviť príležitosti aj spôsoby, ako portfólio chrániť v čase zvýšenej neistoty. Príďte – cieľom je dať vám jasnú mapu dopadov a konkrétny rámec, ako o tom premýšľať ako investor, nielen reagovať na titulky.
📈 Online trading konferencia 2026
Denné zhrnutie: Indexy a kryptomeny klesajú pre rastúce ceny ropy 🚩 Zlato a americký dolár posilňujú
Ropa rastie o 11 % pre eskalujúci konflikt na Blízkom východe 📈Rast VIXu poháňa strach na Wall Street
Bitcoin opäť stráca momentum 📉Ethereum klesá o 5 %
