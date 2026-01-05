Chevron a ďalší ťažiari rastú po oznámení USA o prevzatí Venezuely

- Akcie Chevron vzrástli až o 10 % po oznámení o americkej správe Venezuely.
- Spoločnosť má najlepšiu východiskovú pozíciu vďaka existujúcim operáciám a licencii na export ropy.
- ConocoPhillips a Exxon očakávajú miliardové kompenzácie za znárodnené aktíva.
- Obnova ťažby a infraštruktúry vo Venezuele môže trvať roky, no potenciál je enormný.
Akcie amerických ropných spoločností dnes výrazne posilnili po tom, čo prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty plánujú „riadiť“ Venezuelu po tom, čo bol cez víkend zadržaný tamojší prezident Nicolás Maduro. Správa okamžite vyvolala optimizmus na ropnom trhu, najmä v súvislosti s budúcnosťou venezuelských ropných rezerv, ktoré sú najväčšie na svete.
Akcie Chevron Corp. vzrástli až o 10 %, pričom spoločnosť je jediným americkým ťažiarom, ktorý aktuálne pôsobí vo Venezuele legálne vďaka špeciálnej licencii udelenej vládou USA. ConocoPhillips a Exxon Mobil Corp. taktiež posilnili v premarkete, aj keď v menšej miere.
Chevron zostáva v regióne dlhodobo, a to napriek znárodneniu zahraničných aktív v minulých dekádach, a preto je najlepšie pripravený ťažiť z prípadného rozšírenia amerického vplyvu na venezuelský ropný sektor. ConocoPhillips má navyše nárok požadovať viac ako 8 miliárd dolárov ako náhradu za znárodnené aktíva, Exxon viac ako 1 miliardu dolárov, ako rozhodli medzinárodní arbitri.
Otázkou zostáva, do akej miery budú ropné spoločnosti ochotné opäť investovať do krajiny, ktorá je momentálne pod dočasnou americkou správou bez jasne daných právnych a daňových rámcov. ConocoPhillips uviedol, že je zatiaľ predčasné špekulovať o budúcom podnikaní. Exxon sa vyjadril, že potenciálne príležitosti zvažuje, no bude veľmi obozretný, vzhľadom na skúsenosti s predchádzajúcimi vyvlastneniami.
Chevron zatiaľ pokračuje v ťažbe a exporte ropy aj napriek čiastočnej námornej blokáde, ktorú nedávno zaviedla Trumpova administratíva. Spoločnosť dlhodobo vyváža venezuelskú ropu, čím si buduje silnejšiu pozíciu v regióne v prípade budúcej liberalizácie.
Aj napriek tomu analytici varujú, že obnova venezuelskej ropnej infraštruktúry si vyžiada roky investícií, a krajina, ktorá momentálne dodáva menej ako 1 % svetovej ponuky, nebude schopná rýchlo navýšiť produkciu. Vzhľadom na obrovský potenciál však každé politické a právne uvoľnenie vytvára zásadné príležitosti pre amerických ťažiarov, čo trh okamžite reflektoval.
Graf CVX.US (D1)
Zdroj: xStation5
