Čína pred parížskymi rokovaniami pritvrdzuje: obchodný spor s USA opäť eskaluje

- Čína odmietla americké vyšetrovanie pre nadmerné kapacity a hrozí protiopatreniami.
- Spor prichádza tesne pred novým kolom rokovaní medzi USA a Čínou v Paríži.
- Rokovania majú pripraviť pôdu pre stretnutie Trump–Si Ťin-pching v Pekingu.
- Obchodné vzťahy zostávajú aj napriek predchádzajúcemu prímeriu naďalej napäté.
Čína ostro kritizovala nové americké obchodné vyšetrovanie zamerané na údajné nadmerné kapacity a možné využívanie nútenej práce. Podľa čínskeho ministerstva obchodu nemajú Spojené štáty právo jednostranne určovať, či obchodný partner vytvára nadprodukciu, a následne na základe takéhoto záveru zavádzať reštriktívne opatrenia. Peking zároveň uviedol, že si vyhradzuje právo prijať protiopatrenia na obranu svojich záujmov.
Napätie prichádza len krátko pred ďalším kolom obchodných rokovaní medzi oboma krajinami, ktoré sa majú začať cez víkend v Paríži. Čínsku delegáciu povedie vicepremiér He Lifeng, zatiaľ čo za Spojené štáty by sa mali rokovaní zúčastniť minister financií Scott Bessent a obchodný splnomocnenec Jamieson Greer. Stretnutie vo Francúzsku má pripraviť pôdu pre plánovanú návštevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu na konci marca, kde by sa mal stretnúť s prezidentom Si Ťin-pchingom.
Nové americké preverovania tak opäť komplikujú už aj tak citlivé vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom. Ide už o šieste kolo rokovaní od chvíle, keď Trump vlani zvýšil clá voči Číne. Peking vtedy reagoval obmedzením vývozu kritických nerastov a vlastnými clami, čo vzájomné obchodné bariéry vyhnalo na prakticky neúnosnú úroveň.
Hoci neskoršie prímerie a summit lídrov v Južnej Kórei viedli k čiastočnému zmierneniu väčšiny opatrení, súčasný spor ukazuje, že obchodné vzťahy medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta zostávajú veľmi krehké. Trhy tak budú sledovať, či parížske rokovania prinesú upokojenie situácie, alebo naopak ďalšie zostrenie rétoriky.
