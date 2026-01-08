Chevron rokuje s USA o rozšírení licencie na vývoz ropy z Venezuely

- Chevron rokuje s USA o rozšírení licencie, aby mohol zvýšiť export venezuelskej ropy.
- Spoločnosť by sa mohla vrátiť k objemom nad 200 000 barelov denne a osloviť aj mimotrhových odberateľov.
- Washington zvažuje zapojenie aj ďalších amerických firiem, čo do rokovaní vnáša napätie.
- Výnosy z vývozu by mali byť spravované pod americkým dohľadom a využité na dodávky pre Venezuelu.
- Chevron rokuje s USA o rozšírení licencie, aby mohol zvýšiť export venezuelskej ropy.
- Spoločnosť by sa mohla vrátiť k objemom nad 200 000 barelov denne a osloviť aj mimotrhových odberateľov.
- Washington zvažuje zapojenie aj ďalších amerických firiem, čo do rokovaní vnáša napätie.
- Výnosy z vývozu by mali byť spravované pod americkým dohľadom a využité na dodávky pre Venezuelu.
Spoločnosť Chevron vedie pokročilé rokovania s americkou vládou o rozšírení existujúcej licencie, ktorá firme umožňuje pôsobiť vo Venezuely aj napriek pretrvávajúcim sankciám. Cieľom je umožniť zvýšenie exportu venezuelskej ropy ako do amerických rafinérií, tak aj na ďalšie medzinárodné trhy.
Chevron je v súčasnosti jedinou americkou ropnou spoločnosťou s aktívnymi operáciami vo Venezuele, a to na základe špeciálnej licencie, ktorá ju oslobodzuje od sankcií uvalených na tamojší ropný sektor. Pôvodné obmedzenia však firme neumožňujú prekročiť denný limit vývozu 100 000 barelov ropy, zatiaľ čo v minulosti to bolo až 250 000 barelov denne.
Rozšírená licencia by umožnila návrat k vyšším exportným objemom, ako aj opätovné zapojenie obchodných partnerov, ktorí by mohli venezuelskú ropu distribuovať mimo USA, napríklad do Ázie. O obnovenie dodávok už údajne prejavili záujem aj bývalí partneri z Indie.
Zároveň sa objavujú snahy zapojiť do vývozu venezuelskej ropy aj ďalšie americké firmy, vrátane tých, ktorých aktíva boli v minulosti vo Venezuele znárodnené – ako napríklad Valero Energy, Exxon Mobil či ConocoPhillips. Tieto otázky však vnášajú napätie do prebiehajúcich rokovaní medzi USA a Venezuelou.
Výnosy z prípadného navýšenia vývozu by mali byť spravované pod americkým dohľadom, pričom cieľom je financovať dodávky humanitárnych a komerčných tovarov do Venezuely. Caracas aj Washington označujú rokovania za čisto obchodné a legálne, hoci ropné embargo USA zostáva naďalej v platnosti.
Graf CVX.US (D1)
Akcie Chevron zaznamenali v posledných dňoch výraznú volatilitu. Po silnom rastovom impulze, ktorý vytlačil cenu na úroveň 165 USD, nasledoval rýchly výpredaj a cena sa aktuálne stabilizuje pri hladine 154,93 USD, teda tesne nad kĺzavým priemerom SMA 100 (154,17 USD) a EMA 50 (152,52 USD). Z technického hľadiska ide o kľúčovú oblasť podpory, ktorá môže rozhodnúť o ďalšom smerovaní trhu. Ak sa cena udrží nad týmito priemermi, mohlo by ísť o krátkodobú korekciu v rámci pokračujúceho rastového trendu. RSI sa pohybuje na úrovni 53,3, čo značí neutrálne až mierne pozitívne momentum a ponecháva priestor pre obrat smerom nahor. Z pohľadu supportov je kritická zóna 152–154 USD, ktorá zodpovedá obom hlavným kĺzavým priemerom. Jej udržanie by posilnilo pravdepodobnosť obnovy rastu. Naopak, prielom pod túto úroveň by mohol viesť k poklesu smerom k 148–150 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Trhy na konci týždňa opäť získavajú optimizmus
Alphabet predbehol Apple a stáva sa druhou najcennejšou spoločnosťou na svete
OneStream za 6,4 miliardy USD mení vlastnícku štruktúru a posilňuje AI stratégiu pre financie
Meta stavia na jadrovú energiu ako základ pre rozvoj umelej inteligencie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.