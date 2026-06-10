Čína: výrobné náklady prudko rastú, zatiaľ čo spotrebiteľský dopyt zostáva slabý 🔔

Májové inflačné dáta z Číny ukázali ešte výraznejší rozdiel medzi rastúcimi nákladovými tlakmi na úrovni výrobcov a obmedzenou cenovou silou na strane spotrebiteľov. To posilňuje obraz ekonomiky, ktorá sa dostáva z obdobia deflácie, ale zatiaľ nevstúpila do zdravej fázy rastu ťahaného dopytom.
- Inflácia výrobných cien (PPI) zrýchlila na 3,9 % medziročne z aprílových 2,8 % a dosiahla najvyššiu úroveň od júla 2022. Rast bol ťahaný predovšetkým vyššími cenami energií, kovov a komponentov súvisiacich s AI.
- Spotrebiteľská inflácia (CPI) medzitým vzrástla iba o 1,2 % medziročne, rovnako ako v apríli, ale pod trhovým konsenzom 1,3 %.
- Jadrová inflácia spomalila na 1,1 % z 1,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Kľúčovým záverom pre trhy je, že Čína teraz čelí skôr nákladovej inflácii než široko založenému rastu cien ťahanému dopytom.
Pre investorov je najdôležitejším signálom rastúci rozdiel medzi PPI a CPI, ktorý poukazuje na silnejúci tlak na marže čínskych firiem. Spoločnosti platia viac za palivá, elektrinu, neželezné kovy, polovodiče a elektronické komponenty, zatiaľ čo slabý domáci dopyt a silná konkurencia obmedzujú ich schopnosť prenášať vyššie náklady na spotrebiteľov. Ceny potravín tiež naďalej brzdili spotrebiteľskú infláciu, keď ceny bravčového mäsa klesli približne o 16 % medziročne, čo znížilo infláciu CPI zhruba o 0,3 percentuálneho bodu. Na druhej strane silnejší rast cien zaznamenali sektory naviazané na globálne trendy, vrátane palív, telekomunikačných zariadení, elektroniky a kovov. To odráža vplyv konfliktu na Blízkom východe a investičného boomu ťahaného AI.
Reakcia trhu bola opatrná, ale zďaleka nie panická. Čínsky jüan po zverejnení dát odovzdal svoje skoršie zisky voči americkému doláru, zatiaľ čo výnos čínskeho 10-ročného štátneho dlhopisu zostal stabilný blízko 1,7 %. Dáta môžu podporiť vybrané sektory spojené s AI, elektronikou a komoditami, ale sú menej priaznivé pre širší čínsky akciový trh, kde tlak na marže a slabý dopyt domácností zostávajú významnými prekážkami.
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