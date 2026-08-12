Čínsky jüan posilňuje a Peking tak čelí novému problému ⚠️

Koordinovaná intervencia Spojených štátov a Japonska na podporu japonského jenu mala vplyv aj na ďalšie ázijské meny. Podľa Bloomberg Economics zásah z konca júla zvýšil tlak na posilňovanie čínskeho jüanu, hoci vývoj domácej ekonomiky a úrokových sadzieb by za bežných okolností skôr podporoval slabšiu čínsku menu.
Intervencia USA a Japonska bola prvou koordinovanou akciou na podporu jenu od roku 1998. Hoci jen medzitým odovzdal približne polovicu pôvodných ziskov, viaceré ďalšie ázijské meny zostávajú silnejšie. Výraznú väzbu na pohyb jenu v poslednom roku vykazoval napríklad juhokórejský won, singapurský dolár či taiwanský dolár.
Jüan od začiatku roka voči americkému doláru posilnil približne o 3,6 %, vďaka čomu patrí medzi najvýkonnejšie ázijské meny. Jeho rast podporuje okrem iného silný dopyt po čínskom exporte a väčšia ochota exportérov premieňať dolárové príjmy späť na domácu menu.
Pre Peking však príliš silný jüan nemusí byť jednoznačne pozitívny. Silnejšia domáca mena môže zhoršovať cenovú konkurencieschopnosť čínskeho exportu, ktorý je v súčasnosti jedným z dôležitých pilierov hospodárskeho rastu.
Jüan sa vzďaľuje vývoju úrokového diferenciálu
Zdroj: Bloomberg
Rastúci nesúlad medzi vývojom USD/CNY a rozdielom výnosov dlhodobých amerických a čínskych štátnych dlhopisov. Zatiaľ čo výnosový diferenciál sa od marca 2026 pohybuje čoraz viac v prospech Spojených štátov, jüan voči doláru napriek tomu posilňuje.
Za bežných podmienok by vyšší relatívny výnos amerických dlhopisov mal zvyšovať atraktivitu dolárových aktív a vytvárať tlak na oslabenie jüanu. Graf však ukazuje opačný vývoj. Kurz USD/CNY smeruje k oblasti okolo 6,8, zatiaľ čo rozdiel medzi výnosmi 30-ročných amerických a čínskych dlhopisov zostáva blízko niekoľkoročných maxím.
Táto divergencia podľa Bloomberg Economics odráža nezvyčajnú kombináciu silnej čínskej meny a slabšej domácej ekonomiky. Pokles čínskych dlhodobých výnosov signalizuje slabšie ekonomické podmienky, zatiaľ čo kurz jüanu podporujú iné faktory, predovšetkým obchodné toky a širšie posilňovanie ázijských mien.
Intervencia na jene zasiahla celý región
Zdroj: Bloomberg
Prudké posilnenie japonského jenu po intervencii sa prenieslo aj na širší ázijský menový trh. Bloomberg Asia Dollar Index po zásahu výrazne vzrástol a na rozdiel od jenu si značnú časť tohto pohybu následne udržal.
To naznačuje, že intervencia nemala iba izolovaný vplyv na japonskú menu. Investori čiastočne prehodnotili aj ďalšie ázijské meny a vytvorili dodatočný tlak na ich posilňovanie voči americkému doláru. Čínsky jüan sa tak dostáva pod tlak regionálneho vývoja práve v čase, keď by slabšia domáca ekonomika skôr potrebovala uvoľnenejšie finančné podmienky.
Silnejší jüan môže dať PBOC priestor na zníženie sadzieb
Čínska centrálna banka sa už podľa vývoja denného fixingu snaží tempo posilňovania jüanu čiastočne tlmiť. PBOC v poslednom období stanovovala referenčný kurz slabšie, než očakával trh, čo možno interpretovať ako snahu zabrániť príliš rýchlemu zhodnocovaniu meny.
Na druhej strane môže silnejší jüan vytvoriť centrálnej banke väčší priestor na uvoľnenie menovej politiky. Bloomberg Economics očakáva, že PBOC do konca roka zníži svoju kľúčovú sadzbu o 10 bázických bodov na 1,3 %. Silnejšia mena totiž môže čiastočne obmedzovať inflačné tlaky z dovozu a poskytovať centrálnej banke väčší priestor na podporu domácej ekonomiky.
Argumenty v prospech uvoľnenia menovej politiky podporuje aj vývoj inflácie. Júlové spotrebiteľské ceny rástli najpomalším tempom za šesť mesiacov a zmiernila sa aj výrobná inflácia. Do popredia sa tak opäť dostávajú obavy z deflačných tlakov a slabej domácej spotreby.
Výhľad jüanu preto zostáva nezvyčajný. Na jednej strane stojí slabšia čínska ekonomika, klesajúce výnosy a možnosť ďalšieho zníženia sadzieb, na druhej strane silný export, konverzia dolárových príjmov a regionálne posilňovanie ázijských mien. Práve tento rozpor môže v nasledujúcich mesiacoch patriť medzi hlavné faktory určujúce vývoj kurzu USD/CNH.
Graf USD/CNH (D1)
Zdroj: xStation5
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