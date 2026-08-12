Bitcoin vytvára dno, ale stále zaostáva za Wall Street 🚩 Prestali veľryby predávať?

Bitcoin sa po slabom začiatku roka snaží opäť získať pevnejšiu pôdu pod nohami. Objavujú sa prvé náznaky, že najagresívnejšia fáza predajného tlaku už môže byť za nami. Kryptomenový trh však naďalej zostáva slabý. Podľa CoinShares prešli najväčší držitelia BTC od predajov k akumulácii, zatiaľ čo kryptomenové fondy zaznamenali piaty týždeň prílevu kapitálu v rade. Slabšie údaje z amerického trhu práce zároveň znížili očakávania ďalšieho zvyšovania sadzieb Fedu, čo zmiernilo tlak na vysoko volatilné aktíva.
Problémom zostáva, že Bitcoin v relatívnom porovnaní stále výrazne zaostáva za akciami a zatiaľ neexistuje potvrdenie trvalejšej zmeny tohto trendu, čo ukazujú aj on-chain dáta. Krátkodobé fundamenty sa tak zlepšujú rýchlejšie, než by naznačovala samotná cena. To môže poukazovať skôr na pokračujúci proces vytvárania dna než na jasný začiatok nového silného rastového impulzu.
Prestali bitcoinové veľryby predávať?
Jednou z najdôležitejších zmien, ku ktorým aktuálne na trhu dochádza, je správanie najväčších držiteľov BTC. Podľa údajov CoinShares predali veľryby od októbra 2025 Bitcoin v hodnote približne 40 miliárd USD, čím vytvorili jeden z najvýznamnejších zdrojov predajného tlaku v súčasnom cykle. Tento proces však začína slabnúť. CoinShares upozorňuje na tri po sebe idúce týždne akumulácie medzi najväčšími držiteľmi, čo je vývoj, ktorý sa historicky objavoval v podobných fázach štvorročných cyklov Bitcoinu. Ak bude tento posun trvalý, trh by mohol prísť o jeden z hlavných zdrojov ponuky, ktorý v posledných mesiacoch tlačil ceny nadol.
Od októbra 2025 predali veľryby BTC v hodnote okolo 40 miliárd USD. Bitcoin teraz zaznamenal tri týždne akumulácie v rade a ak sa cena začne zotavovať smerom k 70 000 USD, cyklické minimum už môže byť za nami. To však automaticky neznamená začiatok nového býčieho trhu. Do jesene môže byť pravdepodobnejšia konsolidácia a prípadný test oblasti 80 000 USD, aj keď stále nemožno vylúčiť pokles k 50 000 USD alebo nižšie.
Toto rozlíšenie je dôležité. Koniec výraznej predajnej vlny odstraňuje významný negatívny faktor, sám osebe však nevytvára dostatočný dopyt na vznik udržateľného uptrendu. Ak sa na trhu objaví nová ponuka, Bitcoin môže svoje straty ďalej prehĺbiť a zaznamenať percentuálny pokles porovnateľný s predchádzajúcimi medvedími trhmi.
Kapitál sa pomaly vracia do kryptomenových fondov
Pozitívnejší signál prichádza z kapitálových tokov. Investičné produkty zamerané na digitálne aktíva prilákali v týždni končiacom 7. augusta približne 1,05 miliardy USD, čo znamenalo piaty týždeň prílevu kapitálu v rade. To je obzvlášť zaujímavé v porovnaní s predchádzajúcimi ôsmimi týždňami, počas ktorých investori vybrali rekordných 8 miliárd USD. Počas relatívne krátkeho obdobia sa tak trh posunul od agresívneho znižovania expozície späť k akumulácii.
Podobný vývoj možno pozorovať pri amerických spotových bitcoinových ETF. V týždni končiacom 7. augusta zaznamenali prílev približne 853,5 milióna USD, čo bol najlepší výsledok od polovice apríla. Samotný iShares Bitcoin Trust spoločnosti BlackRock sa na tomto príleve podieľal približne 700 miliónmi USD, pričom jeho čisté aktíva dosahovali približne 48,5 miliardy USD. V kombinácii so slabnúcim predajným tlakom veľrýb tak vzniká priaznivejší pomer ponuky a dopytu než ešte pred niekoľkými týždňami.
Najväčší držitelia znižujú množstvo BTC, ktoré prinášajú na trh, práve vo chvíli, keď sa začína vracať inštitucionálny kapitál. Záujem investorov o akcie a akciové fondy však zostáva výrazne silnejší než dopyt po Bitcoine a širšom kryptomenovom trhu.
Fed zostáva kľúčom k návratu k 100 000 USD
Americké úrokové sadzby zostávajú najdôležitejším makroekonomickým faktorom pre Bitcoin. Slabšie údaje z trhu práce znížili očakávania ďalšieho zvyšovania sadzieb Fedu a pomohli BTC odraziť sa od tohtoročných miním. Podľa scenára CoinShares však samotné zníženie očakávaní ďalšieho rastu sadzieb nemusí stačiť na výraznejší pohyb. Návrat smerom k 100 000 USD by pravdepodobne vyžadoval jasnejšie známky zhoršovania situácie na trhu práce a výraznejší posun očakávaní smerom k nižším úrokovým sadzbám.
Trh sa tak nachádza v nepríjemnej situácii. Dáta sú dostatočne slabé na to, aby zmiernili obavy z ďalšieho sprísňovania menovej politiky, ale zatiaľ nie natoľko, aby prinútili Fed k výrazne holubičiemu postoju. Viac informácií môže priniesť sympózium v Jackson Hole, CoinShares však neočakáva jednoznačne holubičí signál centrálnej banky.
Ďalšou dôležitou premennou zostáva ropa. Deeskalácia okolo Iránu by mohla znížiť ceny energií a inflačné tlaky, čo by nepriamo zlepšilo makroekonomické prostredie pre Bitcoin. Nová eskalácia by však mohla tento efekt rýchlo zvrátiť.
Bitcoin naďalej zaostáva za Wall Street
Práve toto je najsilnejší argument proti predčasnému vyhlasovaniu konca slabého obdobia kryptomien. Glassnode upozorňuje, že Bitcoin zatiaľ nezískal späť relatívnu silu voči hlavným akciovým indexom. Za posledných 90 dní BTC klesol približne o 20 %, zatiaľ čo S&P 500 vzrástol zhruba o 5 %.
Od začiatku roka je rozdiel ešte výraznejší. Bitcoin stráca približne 35 % a altcoiny v priemere 57 %, zatiaľ čo Nasdaq a Russell 2000 rastú približne o 38 %, respektíve 31 %. Ešte lepšie sa darí niektorým komoditám. Zlato posilnilo približne o 60 %, meď o 66 % a striebro o 107 %.
Glassnode súčasnú situáciu opisuje ako trh vedený akciami. Inými slovami, zlepšujúce sa kapitálové toky a akumulácia veľrýb sú pozitívnymi signálmi, skutočný test však príde až vo chvíli, keď Bitcoin začne stabilne prekonávať hlavné akciové indexy.
Júl priniesol dôležitú zmenu – čo regulácia?
Prvé známky takéhoto posunu sa mohli objaviť v júli. Počas prudkej korekcie akcií spojených s AI a polovodičmi klesli ETF zamerané na výrobcov čipov o viac než 20 % a Nasdaq 100 stratil takmer 7 %. Bitcoin za rovnaký mesiac naopak vzrástol približne o 9 % a Ethereum o 20 %. Ešte o niekoľko mesiacov skôr by takáto divergencia bola oveľa menej pravdepodobná pre veľmi silnú koreláciu BTC s technologickými akciami.
Deväťdesiatdňová korelácia Bitcoinu s Nasdaqom dosiahla v máji 0,89, zatiaľ čo podľa K33 Research jeho 30-dňová korelácia do konca júla klesla na 0,43.
BlackRock uvádza, že klesajúca závislosť Bitcoinu od akcií zvyšuje jeho potenciálne využitie ako nástroja na diverzifikáciu portfólia. To môže byť jeden z dôležitejších trendov, ktoré bude potrebné v nasledujúcich mesiacoch sledovať. Ak si Bitcoin dokáže udržať relatívne dobrú výkonnosť počas korekcií Nasdaqu, jeho vnímanie sa môže postupne posunúť od „technologického risk-on aktíva“ smerom k samostatnejšej triede aktív.
Slabšou časťou príbehu zostáva americká regulácia. Pravdepodobnosť schválenia CLARITY Act v tomto roku podľa Polymarketu klesla na iba 15 %. Senát by o zákone upravujúcom štruktúru kryptomenového trhu nemal hlasovať pred letnou prestávkou. CoinShares sa napriek tomu domnieva, že prípadné oneskorenie by predstavovalo väčší problém pre Ethereum a projekty spojené so stablecoinmi než pre samotný Bitcoin.
Debata vo Washingtone sa zároveň čoraz viac presúva od otázky legitimity kryptomien a ich miesta vo finančnom systéme k etickým otázkam, najmä či by verejní činitelia mali mať možnosť vydávať vlastné tokeny a profitovať z nich.
Vytvoril už Bitcoin dno?
Situácia na trhu sa stala citeľne priaznivejšou, stále však chýba jeden dôležitý prvok: potvrdenie zo strany ceny. Na jednej strane slabne niekoľkomiliardová predajná vlna najväčších držiteľov, do fondov sa opäť vracia kapitál a prostredie úrokových sadzieb je menej reštriktívne. Na druhej strane Bitcoin stále patrí medzi najslabšie významné aktíva roka 2026 a zatiaľ nedokázal získať prevahu nad akciami.
Súčasná situácia preto pripomína skôr proces vytvárania dna než potvrdený začiatok ďalšej rastovej fázy býčieho trhu. Zaujímavá je však zmena štruktúry trhu: nižšia ponuka zo strany veľrýb sa stretáva s návratom inštitucionálneho dopytu práve vo chvíli, keď začína klesať korelácia Bitcoinu s Nasdaqom.
Ďalšia fáza bude do značnej miery závisieť od troch faktorov: politiky Fedu, správania najväčších držiteľov BTC a udržateľnosti prílevu kapitálu do ETF a ďalších investičných produktov. Ak sa k nim pridá aj zlepšujúca sa relatívna sila voči Wall Street, argument, že Bitcoin zostáva uväznený na trhu vedenom akciami, začne slabnúť. Až potom získame výrazne silnejší dôkaz, že súčasný cyklus slabosti Bitcoinu sa skutočne skončil.
Graf Bitcoinu (D1)
BTC zostáva výrazne pod 23,6 % Fibonacciho retracementom posledného veľkého poklesu, ktorý sa nachádza okolo 73 000 USD. Bitcoin má z aktuálnych úrovní zjavné problémy naštartovať výraznejší odraz a už dvakrát narazil na silnú rezistenciu v oblasti 65 000 – 66 000 USD.
Oblasť 60 000 – 62 000 USD sa javí ako dôležitá zóna podpory, ktorú posilňujú predchádzajúce cenové reakcie. Prerazenie pod 60 000 USD by mohlo signalizovať ďalší výraznejší bearish impulz a potenciálne nové minimá v rámci pokračujúceho medvedieho trhu.
Zdroj: xStation5
Toky do bitcoinových ETF
Posledné týždne priniesli výraznú volatilitu v tokoch kapitálu do spotových bitcoinových ETF, najnovší údaj na úrovni približne +4,9 milióna USD však v podstate poukazuje na rovnováhu medzi dopytom a ponukou. Oproti predchádzajúcej seanse, keď odlev dosiahol približne 180 miliónov USD, ide o jasné zlepšenie. Jeden pozitívny deň však nestačí na potvrdenie trvalejšieho návratu kapitálu.
Pri širšom pohľade sa počas júla a začiatkom augusta striedali výrazné prílevy presahujúce 200 miliónov USD s podobne silnými odlevmi, čo poukazuje na pretrvávajúcu neistotu investorov. BlackRock zostáva počas dní s prílevom kapitálu hlavným zdrojom dopytu, zatiaľ čo toky pri ostatných fondoch sú výrazne menej konzistentné. Tento trend je viditeľný aj v dlhšom časovom horizonte.
Pre Bitcoin by preto nebol najpozitívnejším signálom jeden mimoriadne silný deň prílevu kapitálu, ale skôr séria pozitívnych dní, ktorá by ukázala, že inštitucionálni investori opäť systematicky zvyšujú svoju expozíciu.
Zdroj: XTB Research
Kumulatívne toky do bitcoinových ETF
Po 649 obchodných seansách od spustenia amerických spotových bitcoinových ETF zostávajú kumulatívne čisté toky veľmi silné a dosahujú približne 50,9 miliardy USD. To ukazuje rozsah štrukturálneho dopytu, ktorý sa okolo tejto triedy aktív postupne vytvoril. Jasným lídrom je iShares Bitcoin Trust od BlackRocku, ktorý prilákal viac než 61,2 miliardy USD, zatiaľ čo Fidelity získala viac než 10,1 miliardy USD. To potvrdzuje výraznú koncentráciu kapitálu do dvoch najväčších produktov.
Hlavnou protiváhou zostáva Grayscale Bitcoin Trust, ktorý zaznamenal odlev viac než 25,6 miliardy USD. Bez tohto predajného tlaku by bol kumulatívny výsledok celého segmentu výrazne vyšší. Dôležité je, že celková bilancia skupiny zostáva pozitívna napriek obdobiam silných odlevov v roku 2026, takže je ťažké tvrdiť, že sa dlhodobý trend inštitucionalizácie Bitcoinu obrátil.
Kľúčovým záverom však je, že úspech bitcoinových ETF bol veľmi nerovnomerný. Trh si zjavne vybral svojich víťazov a BlackRock sa stal dominantnou vstupnou bránou pre investorov, ktorí chcú regulovanú expozíciu voči BTC.
Zdroj: XTB Research
Bitcoinové ETF v porovnaní s najväčšími ETF z tradičných trhov
Kumulatívny prílev kapitálu vo výške približne 50,9 miliardy USD stavia spotové bitcoinové ETF do zaujímavej pozície v porovnaní s niektorými z najväčších produktov na tradičnom ETF trhu. Za porovnateľné obdobie od spustenia už segment bitcoinových ETF prilákal viac kapitálu než napríklad SPDR S&P 500 ETF Trust, Vanguard Information Technology ETF alebo SPDR Gold Shares, hoci stále zaostáva za najväčšími široko zameranými akciovými fondmi spoločností Vanguard a iShares.
Obzvlášť výrazné je tempo, akým si Bitcoin túto kapitálovú základňu vybudoval — americké spotové ETF fungujú iba od januára 2024. Údaje potvrdzujú, že spotové bitcoinové ETF sa stali jedným z kľúčových mostov prepájajúcich kryptomenový trh s tradičným asset managementom, hoci tempo prílevu kapitálu v posledných mesiacoch citeľne spomalilo.
Pre Bitcoin preto nie je najdôležitejšia samotná hodnota 50,9 miliardy USD, ale skutočnosť, že BTC dokázal počas veľmi krátkeho obdobia vytvoriť investičný produkt schopný súťažiť o kapitál s niektorými z najväčších a najznámejších ETF na svete.
Zdroj: XTB Research
Najväčšie prílevy a odlevy z ETF v porovnaní s cenou Bitcoinu
Porovnanie extrémnych tokov kapitálu do ETF s cenou Bitcoinu ukazuje, že ETF predstavujú dôležitú súčasť štruktúry trhu, rozhodne ich však nemožno považovať za jednoduchý signál na nákup alebo predaj. Najväčšie historické prílevy kapitálu sa často objavovali v blízkosti lokálnych maxím alebo v pokročilejších fázach rastových impulzov, keď rastúca cena priťahovala ďalší kapitál, namiesto toho, aby nové prílevy samy odštartovali rast.
Rovnaký mechanizmus funguje aj opačne. Najväčšie odlevy sa často objavujú až po výraznejších poklesoch, keď investori v reakcii na slabnúce momentum znižujú svoju expozíciu. Je to dôležité, pretože to naznačuje, že toky do ETF sú čiastočne reakciou na cenový vývoj a môžu skôr zosilňovať už existujúci trend, než ho predvídať.
Pri cene Bitcoinu okolo 64 200 USD by preto kľúčovým signálom nebol jeden deň so silným prílevom kapitálu, ale stabilné prílevy počas niekoľkých po sebe nasledujúcich týždňov. Až takáto zmena by poskytla presvedčivejší dôkaz o trvalejšom návrate inštitucionálneho dopytu.
Zdroj: XTB Research
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